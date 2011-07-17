Şah Pehlevi’nin kuzeni iade edilirse asılacak

T24 - Türkiye’ye sığınan Şah Pehlevi’nin kuzeni İbrahim Moazzen, İran’a iade edilirse idam edilecek.







Türkiye’ye yerleşen Şah Pehlevi’nin kuzeni İbrahim Moazzen, İran’a iade edilme korkusu yaşıyor. Zira Moazzen, iade edildiği takdirde idam edilecek.



Radikal gazetesinin haberine göre; İbrahim Moazzen, 2009’da tanıştığı 30 yaşındaki Meryem Valizade ile Türkiye’de evlendi. Moazzen’in annesi Meryem’e düğün hediyesi olarak iddiaya göre paha biçilemeyen elmas bir kolye hediye etti. Şahlık rejiminde evlenen kızlara takılması gelenek olan elmas kolyeyi alan Meryem, eşi ile birlikte Türkiye’ye yerleşti. Çift, Meryem’in hamileliği nedeniyle İsviçre’ye dönmeye karar verdi. Ancak İsviçre, Moazzen’i, İran’da siyasi suçlu olduğu gerekçesiyle vatandaşlıktan çıkardı. Ayrıca çiftin bankada bulunan ve Şah Rıza’nın hanedanı için ayırdığı yüklü miktarda paraya da el konuldu.



Çift kaçak yoldan İsviçre’ye geçmek için insan tacirlerinin kapısını çaldı. Yedi ay önce İstanbul Fatih’te tur şirketi sahibi Mehmet Y. ile anlaşan çift 20 bin Euro para verdi. Ancak iddialara göre Mehmet Y. Kaide bağlantılı bir çetenin elemanıydı. Çifti İstanbul Şile’de bir villaya götürdü. Villada elleri kolları bağlanan Moazzen ve eşi, 41 gün şiddetli işkenceye maruz kaldı.



Çete burada daha fazla para istedikleri çifte işkence yapmaya başladı. İran’ın Tebriz kentinde 12 yıl metafizik eğimi alan, ardından ve alanında doktora yapan Meryem Valizade’yi ellerinden, ayaklarından yatağa bağlayıp demirle döven çete üyeleri İbrahim Moazzen’e de akıl almaz işkenceler yaptı. Meryem Valizade işkenceden dolayı 3 aylık bebeğini düşürdü. Domuz bağıyla bağlanıp gözleri kapatılan çift 40 gün ölüm villasında yaşam mücadelesi verdi.



41 günün sonunda polis operasyonuyla tutsaklıktan kurtarılan Moazzen ailesi, güvenlik gerekçesiyle Türkiye’de bir başka şehre gönderildi. Moazzen çifti, burada da zor günler yaşıyor. Meryem Valizade bir konfeksiyon atölyesinde asgari ücretle çalışıyor.



Tek korkuları İran’a iade edilmek. Çünkü çiftin peşini İran polisi bir türlü bırakmıyor. İran hükümeti beş ay önce rejim muhalifi çiftin İran’a iade edilmesi için Türkiye’ye resmi bir yazı yazdı.



İki kardeşi İran’da tutuklu bulunan İbrahim Moazzen’in durumu için Birleşmiş Milletler geçen hafta 5 kişilik heyet gönderdi. Türkiye’de bulunan heyet yapacağı çalışmanın ardından sığınma talebiyle Türkiye’de ikamet eden çift ile ilgili bir rapor hazırlayacak. Çiftin kaderi raporun sonucuyla belli olacak.

Şah Rıza Pehlevi



Asıl adıyla Muhammed Rıza Pehlevi 26 Ekim 1919’da Tahran’da dünyaya gelen son İran Şahıdır. 1941’den 1979 yılındaki devrime kadar İran’ı monarşik sistemle yönetti. Şii muhaliflerin Paris’te sürgünde bulunan Şii lider Ayetullah Humeyni’nin etrafında toplanmasının ardından 1978’de başlayan karışıklıklar ülkede 4 hükûmetin düşmesine sebep oldu. Şii Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla sonuçlanan isyan sonrasında Muhammed Rıza Şah 16 Ocak 1979’da ülkeyi terk etti. 1980’de sürgünde öldü.



İki erkek 2 kız olmak üzere 4 çocuğu ve eşi ABD’ye yerleştiler. Bir müddet sonra büyük oğlu babasının yerine şah olduğunu îlan etti fakat hiçbir ülkeden destek göremedi.