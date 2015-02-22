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Yaşam

'Şah Fırat' operasyonundan bir kare akıllara 2. Dünya Savaşı'nı getirdi

Süleyman Şah Saygı Karakolu'nun boşaltılması sırasında çekilen bir kare ile 2. Dünya Savaşı'nın sembollerinden Iwo jima Muharebesi'ne dair fotoğraf arasındaki benzerlik dikkat çekti

22 Şubat 2015 13:42

Süleyman Şah Saygı Karakolu'nun boşaltılması ve orada görevli askerler ile Süleyman Şah’ın naaşının tahliyesi sonrası operasyonla ilgili kareler basınla paylaşıldı.

Boşaltılan bölgeden görüntü geçilmezken Süleyman Şah Saygı Karakolu’nun yeniden kurulacağı ve Süleyman Şah’ın naaşının defnedileceği ifade edilen Suriye’nin Eşme bölgesinden çok sayıda fotoğraf paylaşıldı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, bazı kareler 2. Dünya Savaşı’nın akıllara kazınan fotoğrafını akıllara getirdi. Özellikle sosyal medyada bu benzerliğe vurgu yapılırken konu hakkında çok sayıda yorum paylaşıldı.

Iwo jima Muharebesi’nde Joe Rosenthal tarafından çekilen ünlü kare Japon İmparatorluğu ile ABD arasında aynı isimli Japon adasında yaşanan savaşa ait.

Pasifik Okyanusu’ndaki bu küçük adada bulunan Suribachi tepesine dikilen bayrağını gösteren bu kare ABD’liler tarafından en çok bilinen ve en akılda kalıcı savaş fotoğrafı olarak tarihe geçti.

Bu kare öylesine popüler oldu ki binlerce kez yeniden basıldı. Ayrıca o yıl Pulitzer fotoğraf ödülü kazanan tek kare oldu.

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