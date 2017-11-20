Sagopa Kajmer ve Kolera boşandı

Türkçe Rap diyince akla ilk gelen isimlerden olan Sagopa Kajmer (Yunus Özyavuz) ve eşi Kolera(Esen Güler)'dan boşandı.

Sagopa Kajmer, Instagram hesabından eşi Kolera (Esen Güzel) ile 11 yıllık evliliklerini sonlandırdıklarını açıkladı. Sagopa Kajmer'in boşanmalarını "20 yıllık arkadaşım, en kıymetli dostum ve 11 senelik eşim Esen (Kolera) ile yollarımızı, aldığımız ortak karar doğrultusunda ayırdık, evliliğimizi sonlandırdık" sözleri ile duyurdu.

İşte Sagopa Kajmer'in açıklaması:



"20 yıllık arkadaşım, en kıymetli dostum ve 11 senelik eşim Esen (Kolera) ile yollarımızı, aldığımız ortak karar doğrultusunda ayırdık, evliliğimizi sonlandırdık. Sevgili Esen’e bana kattıkları ve benim için yaptıkları için minnettârım.



Bundan sonrasında her ikimiz için de bambaşka hayatlar var. O nedenle şu andan itibaren lütfen paylaşımlarınızda bizi birbirimize etiketlemeyin. Yorumlarınızda kırıcı olmayın.



Bugüne dek bize değer veren, her ikimizin de müziğine kulak veren, konserlerimizde bizleri yalnız bırakmayan tüm melankolia ailesine teşekkürler. Melankolia bugünden itibaren sadece Sagopa Kajmer ile devam edecek olsa da logodaki el ele tutuşan iki sevgili hep orda kalacak.



Sevgilerimle"