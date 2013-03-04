'Sağlıkta tasarruf yüzünden hastane mikrobuna yakalanıyorlar'

Hülya Karabağlı / ANKARA

CHP Mersin Milletvekili Prof. Aytuğ Atıcı, sağlıkta tasarruf tedbirleri ve kar etme dürtüsünün hastane enfeksiyonları ve bunlara bağlı ölümleri artırdığını söyledi. Atıcı’ya göre, bu tedbirler yüzünden hastane enfeksiyonları artıyor. Kapalı yerine açık ameliyatlar yapılıyor. Hastalar daha uzun süre hastanede kalmak durumunda kalıyor. Atıcı,“ Sağlıkta tasarruf politikaları ölüm getiriyor” dedi.

Arabesk müziğin önemli ismi Müslüm Gürses'in vefatıyla tartışmaya açılan hastane mikrobuna ilişkin olarak, CHP’nin Sağlık Komisyonu Üyesi Prof. Aytuğ Atıcı, T24'ün sorularını yanıtladı. "Devlet ve üniversite hastanelerinin döner sermaye işletmeleri iflasın eşiğine geldiğinden çeşitli tasarruf tedbirleri uygulanmıştır" diyen Atıcı, tıbbi sarf malzemelerinin kullanıma getirilen kısıtlamanın, enfeksiyon başta olmak üzere yaşamı tehlike sokan sonuçlara neden olduğuna dikkat çekti.

Atıcı, hayat kurtaran yöntem diye dikkat çektiği ‘damar içinden’ yani endovasküler müdahalenin hastanenin kâr etme kaygısı yüzünden uygulanamadığına dikkat çekti ve Sağlık Bakanlığı'nın atadığı kamu hastane birlikleri genel sekreterleri, hekimlere, 'Siz endovasküler yapamazsınız. Tıbbi olarak gerekli görebilirsiniz ama ticari olarak yaptığınız doğru değil. Siz 100 liraya mal ediyorsunuz, SGK bunu ödemiyor' diyor.

‘Beyindeki baloncuk için kafatası açılıyor’

Doktorlar ise 'Sen buna karışamazsın, bu bir tıbbi uygulamadır, biz yaparız' diyor. Sekreterler, bu durumda doktorların endovasküler uygulamaları yaparken kullanacakları aletleri almıyor. Damar içine girecek çeşitli aletleri olmayınca doktorlar bu uygulamayı yapamıyor, bunun yerine açık ameliyat yapıyorlar. Beyindeki baloncuk için kafatasını açıyorlar. Bu durumda hasta ölebiliyor. ''

'Açık kalp ameliyatında ölüm oranı yüzde 90’a çıkıyor'

Atıcı, endovasküler uygulamayla ölüm oranının yüzde 10, açık ameliyatta bu oranın yüzde 90'a çıktığını belirterek, Sağlık Bakanlığı'nın zarar etmeyi istemediğini kaydetti.