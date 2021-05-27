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Sağlıkta şiddet; Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir doktor elinden ve belinden bıçaklandı

27 Mayıs 2021 19:22

Ankara Diş Hekimleri Odası, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ortopedi asistanı Dr. Ertan İskender'in bir hasta tarafından elinden ve belinden bıçaklandığını duyurdu. 

Ankara Diş Hekimleri Odası'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi ortopedi asistanı Dr. Ertan İskender, poliklinik yaptığı sırada bir hasta tarafından elinden ve belinden bıçaklandı. Hastaneyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Arkadaşımızın ameliyatı devam ediyor. Kışkırtılmış sağlık talebi, performans baskısı, yöneticilerin sağlık çalışanlarını itibarsızlaştıran söylemleri, cezasızlık politikaları, göstermelik yasalar ve bitmeyen sağlıkta şiddet!" ifadesini kullanıldı.

Sağlık Bakanı Koca: Affı mümkün değil 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada olayı yakından takip ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: 

"Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistan hekimimiz Ertan İskender bir hastanın saldırısına uğrayarak elinden ve belinden yaralandı. Bıçaklı saldırıya uğrayan hekimimiz şu an ameliyatta. Durumu yakından takip ediyorum. Şifa veren eli kesmeye çalışmanın affı mümkün değil."
 
 

"Durumu iyi"

 
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanede bıçaklı saldırıya uğrayan doktorun sağlık durumuyla ilgili, “Meslektaşım Ertan İskender’in ameliyatı başarıyla tamamlandı. Kendisiyle konuştum, durumu iyi” açıklamasında bulundu.
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