Sağlıkta 'paspas' polemiği!



T24 - Türk Tabipler Birliği ile Sağlık Bakanı arasındaki 'paspas' polemiği yeni açıklamalarla büyüdü. Türk Tabipler Birliği Başkanı Eriş Bilaloğlu, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın, "Kusura bakmayın, milli iradeyi kimsenin, herhangi bir meslek örgütünün ayağının altına paspas gibi seremem" yönündeki sözlerine tepki göstererek, “Kusuru bakmayın; hekimliği, sağlık hakkını, hekimleri paspas yapmanıza izin veremeyiz, vermeyeceğiz” dedi.





Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda sorulan bir soru üzerine, “Bizim Türk Tabipler Birliği ile bir meslek örgütü mücadelemiz yok, bir ideolojik mücadele var. Bunlar bizimle ideolojik olarak mücadele ediyorlar. Kusura bakmayın, milli iradeyi kimsenin, herhangi bir meslek örgütünün ayağının altına paspas gibi seremem" şeklindeki açıklamaları, tepkilere neden oldu. TTB Başkanı Bilaloğlu yaptığı yazılı açıklamada Bakan Akdağ’ın TTB ve hekimleri hedef aldığını belirterek “Sayın Bakanı İstanbul’da 22 Kasım 2011 günü gerçekleştirilen görkemli iş bırakmanın sıcağı bunaltmış ve TTB’nin yaptığının ideolojik olduğunu söylemiş” diye konuştu.



“Milli irade AKP midir?



ANKA'nın haberine göre, "Sağlık Bakanının milli irade adına kararlığı nedir" diye soran Bilaloğlu, “Daha 24 gün önce, 2 Kasım 2011 tarihinde, gece yarısı resmi gazetede Kanun Hükmünde Kararname yayımlatarak, TBMM’de görüşülmeden kanun yaparak ne yapmış oldunuz? Milli irade AKP midir, TBMM midir? Milli iradeye, yüzde 10 barajlarıyla oluşturduğunuz TBMM’ye bile götüremeyip çıkarttığınız KHK ile uluslararası ölçekte sermaye gruplarının, tekellerin ayağının altına paspas gibi sermiş olan siz mi temsil ediyorsunuz? Yoksa bunu görüp de itiraz eden, ayağa kalkanlar mı" dedi.



Tam gün yasası, ithal hekim ve çalışan haklarına da değinen Başkan Bilaloğlu ülkenin büyük sermaye gruplarının ayakları altında ezildiğini, hekim ve sağlık çalışanlarının ucuz iş gücü olarak taşeronlaştırıldıklarını ifade etti. Sağlık hakkı, iş-gelir-can güvencesi dediklerini bilimin ve hastaların yararına uygulama talebi beklentileri olduğunu söyleyen Bilaloğlu, “Hadi canım, olan belli. Artık sizin ideolojinizin kıblesi, iradenizin teslimiyeti gizlenemiyor. Kusura bakmayın binlerce yıllık mücadelelerle oluşturulmuş evrensel değerlerin, hekimliğin, Türkiye’deki hekimlerin, halkın sağlık hakkının paspas gibi çiğnetilmesini izin vermeyeceğiz” diye konuştu.









