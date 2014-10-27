Sağlıkta 'mahremiyet' düzenlemesi

Sağlık Bakanlığı kamu hastanelerinde uyulması gereken mahremiyet kurallarında düzenlemeye gitti. Bakanlığa bağlı Kamu Hastaneleri Kurumu’nun 81 ile gönderdiği mahremiyet yazısında, poliklinik odasının kapısının dışarıdan açılmaya engellenmesi gerektiği belirtildi. Yazıda, hasta mahremiyetinin hastanın bedensel ve zihinsel mahremiyetini içerdiği ifade edildi.

Mahremiyetin yasalarla korunduğu belirtilirken Hasta Hakları Yönetmeliği’nin 21. maddesinde, “Hastanın mahremiyetine saygı gösterilmesi esastır. Hasta, mahremiyetinin korumasını açıkça talep edebilir” ifadesinin yer aldığı bildirildi. Bu sebeple klinik görüşmeler, muayene, işlem/tedavi, hasta transferi, bebek bakım ve emzirme odaları olmak üzere hasta mahremiyetine önem verilmesi gerektiği vurgulandı.

Üçüncü kişiler duymayacak

Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği ve illere gönderdiği mahremiyet kuralları şöyle:

-Kontrolsüz girişlerin önlenmesi için kapının dışarıdan açılmasını engelleyin.

-Sağlık merkezlerindeki emzirme odalarına perde -paravan koyun.

-Hastanın verdiği tıbbi öyküyü üçüncü kişilerin duymasını engelleyin.

-Özel olan bilgileri tesadüfen duyan çalışanlar birinci derece sorumludur.

-Muayene sedyesinin çevresi ayaklı perde ile kapatın.

-Poliklinik odasına aynı anda iki hastayı almayın.

-Ameliyat öncesi hastaya önlük giydirme ve bone takma gibi konularda mahremiyete özen gösterin.

-Kan alma gibi işlemlerinde perdeyi kapatmadan organlarını açtırmayın.