Sağlıkta dijital devrim

T24-Hastalar artık tek bir kart sayesinde bütün hastanelerde tanınabilecek. Dijital kart sistemiyle, yanlış ilaç ve tedavinin son bulacağı öngörülüyor.

Kısaca S-Çip... Kredi kartı benzeri bu kartta tüm sağlık bilgileriniz olacak.Gazete Habertürk'ün haberine göre, hastaneye girip kartını okutanın sağlık bilgilerine doktor hemen ulaşacak. Yanlış ilaç ve tedavi bitecek. Reçeteler de dijital olacak.



Hastane teknolojisinde dijital kart dönemi başlıyor



Sahip olduğunuz kartla hastaneden içeri girdiğiniz anda, tüm bilgileriniz siz danışmaya varmadan görevlinin önünde belirecek. Sizi “yüzünden düşen bin parça” olan bir çalışan yerine, gülümseyen ve adınızı bilen bir animasyon karakter karşılayacak. Bu sistemle “bekleyen hasta” ve “yanlış ilaç veren doktor” dönemi kapanacak. Doktorların sihirli kalemleri ile kâğıda yazdıkları her şey aynı anda bilgisayar ekranına yansıyacak





Marmara Çalışanlar Federasyonu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kurul Başkanı Yasin Keleş, 30-31 Ocak tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşece k “Sağlık Yöneticileri Zirvesi 2010” kapsamındayer alan ve hastaları, hasta yakınlarını, sağlık çalışanlarıyla tıp yöneticilerini yakından ilgilendiren “Dijital Hastane Platformu” na açıklık getirerek yeni sistemi anlattı. Sistemle hem devlet, hem de özel hastanelere büyük kolaylıklar getirilmesi amaçlanıyor. Dijital hastane, ilaç yönetimini de “sistematize” ediyor. Sistem, hasta güvenliğinde “devrim” olarak niteleniyor. Ayrıca doktorlar “tele-tıp” uygulamasıyla dünyanın her yerinde yoğun bakımda yatan hastalarına ulaşıp “sanal vizit” yapabiliyor.



Uygulama Örneği



İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Araştırma Hastanesi, söz konusu sistemin bir örneği. Türkiye’ de bir ilki gerçekleştiren hastane, MUSE adı verilen EKG Yönetim Sistemine sahip. Bu sayede uzmanların bulunmadığı yerlerde sisteme entegre edilebilecek cihazlar yardımıyla, oluşturulan verilerin merkezde uzman kişilerce değerlendirilmesi sağlanıyor.





Laboratuvar ve Radyoloji yenilikleri



Damar okuma cihazıyla sorunsuz kan verilecek...



Kan alma noktasında, damarın görüntülenmesinde sorun yaşayan hastalar için, “damar okuma” cihazıyla sorunsuz kan verme imkânı doğuyor.



Sistem, laboratuvara giden hastayı tanıdığı için, hasta ilgili birime ulaşmadan önce, sağlık personeli yapılacak işlemlerle ilgili olarak bilgileniyor. Alınacak kanın miktarı bile biliniyor. Bu durumda sonuçlar sistemden hızlı biçimde çıkarak hastanın dosyasına yerleştirilmiş oluyor.



Çekilen film için hastanın büyük dosyalar taşıması gerekmiyor. İstenilmesi halinde bir CD veya bellek okuyucuyla konu çözümleniyor. Çekim sona erdiğinde doktor, bilgisayarından anında hastasının sonuçlarına ulaşıyor.



Üç boyutlu teşhis



Anadolu’nun şartları yetersiz bir hastanesinde yapılan ultrason çekimi, aynı anda İstanbul’da tam donanımlı bir hastanenin uzman doktoru tarafından da görülüyor ve hastaya doğru teşhis konuluyor. Böylelikle hastanın tedavi için başka şehre gitmesine gerek kalmıyor.

Üçboyutlu animasyon teknolojisi sayesinde organların işleyiş şekli, gerçeğinden farksız görüntülerle hastaya anlatılıyor ve kişi hastalığını daha iyi kavrıyor.



Hastalar zamanını planlayacak



Özellikle devlet hastanelerinde bulunan ve “kiosk” adı verilen bilgisayar sistemi sayesinde sırada bekleyen kişiler doktorun odasında bulunan hastanın kim olduğu ve kendilerine gelecek sırada kaç kişi bulunduğu bilgisine sahip olabiliyor. Böylece kişi zaman planlaması yapma

fırsatı elde etmiş oluyor.



Kronik hastaya evde tedavi imkânı





Kronik hastalığı olan ve hastaneye gidemeyecek durumda bulunan hastalar, evde kullandıkları mobil medikal cihazlar sayesinde periyodik olarak ölçüm yapıp sonuçları anında doktorlarına ulaştırıyorlar. Böylece hastaya durumuna yönelik geri dönüş yapılıyor.



Evde hastaya bakmakla görevli olan çalışan, “sihirli kalem” teknolojisiyle eve girdiğinde çipe tıklayarak giriş yapıyor. İş listesindeki görevlerini bitirdiğinde bu bilgiler anında hasta yakınlarına ulaşıyor. Böylece aile fertleri hastanın durumunu anında öğreniyor.