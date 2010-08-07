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SAĞLIKTA ÇALIŞMA SAATLERİ GENELGESİNE DAVA ANKARA (A.A)

07 Ağustos 2010 19:16

-SAĞLIKTA ÇALIŞMA SAATLERİ GENELGESİNE DAVA ANKARA (A.A) - 07.08.2010 - Türk Sağlık-Sen, sağlık çalışanlarının çalışma saatlerini düzenleyen Sağlık Bakanlığı genelgesinin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle Danıştay'da dava açtı. Türk Sağlık-Sen'den yapılan yazılı açıklamada, Tam Gün Yasası ile birlikte 30 Temmuzdan itibaren sağlık çalışanlarının mesai saatlerinin günlük 9 saatten 8 saate indirildiği hatırlatıldı.  Sağlık Bakanlığının genelgesiyle mesai saatlerinde herhangi değişiklik meydana gelmediği ifade edilen dava dilekçesinde, ''Öğle tatili olarak tanınan süre içinde personelin kurumdan ayrılmamasını istemek ve ihtiyaç duyulduğunda personelin göreve icabet etmesi gerektiğini istemek öğle tatili anlamına gelmemektedir'' denildi. Öğle tatili süresince iş yerinden ayrılma yasağı getirilmesi ve personele gerektiğinde davete icabet edilmesi zorunluluğu getirilmesi ile ortaya çıkan fazla çalışma, fazla mesai sürelerinin ücret veya izinle karşılanmamasının Anayasa'ya ve uluslararası sözleşmelere aykırı olduğu öne sürülen dava dilekçesinde, Sağlık Bakanlığının iptali istenen genelge ile mesai saatini 9 saat olarak koruduğuna dikkat çekildi. 

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