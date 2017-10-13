Sağlıksız koşullarda gıda üretimi yapan işyerlerine baskın

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'nin Pamukkale İlçesi\'nde sağlıksız koşullarda üretim yapan iki işyerinde ele geçirilen 1500 kilo peynir ve 190 kilo sakatat imha edildi. İşyerleri mühürlenirken, sahiplerine toplam 33 bin lira idari para cezası kesildi.

Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Emniyet Müdürlüğü ile ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda, sağlıksız koşullarda peynir ve süt ürünleri üretimi yapan ve sakatat satışı yapılan Korucuk Mahallesi\'ndeki iki işyerine operasyon düzenledi. Yapılan baskında ekipler, ruhsatsız kaçak imalathanelerde 1500 kilo peynir ve süt ürünü ile 190 kilo büyük ve küçükbaş sakatatı ele geçirdi. Ele geçirilen sağlıksız gıda ürünleri, ekiplerce imha edildi. İki işyeri görevlilerce mühürlenirken, sahiplerine toplam 33 bin lira idari para cezası kesildi.

Pamukkale Belediye Başkanı Ak Partili Hüseyin Gürlesin, zabıta ekiplerinin denetimleri ile ilçede halk sağlığını tehdit eden gıda üretimi yapan işyerlerine geçit vermeyeceklerini belirtti. Halk sağlığını korumak adına rutin denetimlerini aralıksız sürdüklerini ifade eden Başkan Gürlesin, \"Halkımızın sağlığı her şeyden önemlidir. Halk sağlığını korumak adına düzenli olarak sürdürdüğümüz denetimler dışında, vatandaşlarımızdan gelen ihbarları da anında değerlendirerek diğer kurumlarla da ortak hareket ederek gerekli önlemleri almaya devam ediyoruz\" diye konuştu.

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