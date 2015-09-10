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Yaşam
Deutsche Welle

Sağlıksız gıdalar için reklam uyarısı

Almanya'daki tüketiciyi koruma örgütü foodwatch, çocuklar için sağlıksız gıda maddelerinin reklamının yapılmamasını istiyor. Örgütü göre, sağlıksız beslenmeye teşvik eden bu reklamlar yasaklanmalı.

10 Eylül 2015 19:56


Tüketiciyi koruma örgütü foodwatch'ın sözcülerinden Andreas Winkler, Weser-Kurier için yazdığı yazıda, çocuklar için sağlıksız gıda maddelerinin reklamının yasaklanması gerektiğini belirterek "Sadece dengeli, uygun ürünlerin reklamı yapılmalı" diye yazdı.

Spor programları ve beslenme dersleri ile ebeveynlere yapılan çağrıların işe yaramadığını ifade eden Winkler, birçok ebeveynin çocuklarının dengeli beslenmesi için agresif pazarlama yöntemlerinin önüne geçmeye çalıştığını ifade etti.

Foodwatch, yaptığı bir araştırmada müsli, kahvaltı için ekmeğe sürülen gıdalar ve alkolsüz içecekleri kapsayan 281 ürünü analiz etmişti. Almanya'da yapılan bu araştırmada incelenen ürünlerin yüzde 90'ının Dünya Sağlık Örgütü'nün kriterlerine göre sağlıklı olmadığı tespit edildi.

Çok yağlı ve şekerli

Araştırmada, ürünlerin çoğunun çok tatlı ve çok yağlı olduğu, bunların da çocuklara kilo aldırdığı saptandı. Winkler, Almanya'da çocukların yüzde 15'inin fazla kilolu, yüzde 8'inin de obez olduğuna dikkat çekti.

Avrupa Birliği'nin 2007 yılında başlattığı bir inisiyatif çerçevesinde çok sayıda gıda şirketine çocuklar için sağlıksız gıda maddelerinin tanıtımını yaparken belirli kurallara uyması yükümlülüğü getirilmişti. Ancak foodwatch, AB'nin yükümlülükler konusunda gevşek davrandığını savunuyor.

Foodwatch, DSÖ'nin standartlarına göre sabah kahvaltısı olarak yenilen müslinin çocuklara yönelik reklamının yapılabilmesi için yüzde 15'den fazla şeker içermemesi gerekirken, AB'nin belirlediği oranın yüzde 30 olduğuna dikkat çekiyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanyaAndreas Winkler Weser-KurierWinklerDünya SağlıkBirliğiDSÖWelle Türkçe AFP/HS/AG

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