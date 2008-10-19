Sağlıklı yaşlanmak için sağlıklı beslenin

Balık ye, sağlıklı ol

Her şeyi yiyin, sağlıklı yaşayın

Esin, Ankara Tabip Odası (ATO) tarafından Emekli-Sen Genel Merkezi'nde düzenlenen "Sağlıklı Yaşam" konulu toplantıda, sağlıklı yaşlanmayı anlattı.Ortalama ömür dünyanın her yerinde aynı olmadığı için, yaşlılık dönemini yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu kaydeden Esin, hastalıkların bireysel, bünyesel ve çevresel etkenlere bağlı olarak ortaya çıktığını söyledi.Sağlıklı olmanın bir insan hakkı olduğunu, bunun Anayasa'da da yer aldığını ifade eden Esin, bireylerin bunu talep etme hakları bulunduğuna dikkati çekti.Esin, sağlıklı yaşlanmak için şu önerilerde bulundu:-Beslenmeye dikkat edilmeli, tüm besin gruplarından yeterli düzeyde alınmalıdır.-Fiziksel aktiviteye önem verilmelidir.-Sigara ve alkolden uzak durulmalıdır.-Düzenli sağlık kontrolleri yaptırılmalıdır.-İlaç kullanımında bilinçli olunmalıdır.-Güneşte aşırı kalınmamalı, güneşin zararlı ışınlarındankaçınılmalıdır.-Sosyal aktiviteler geliştirilmelidir.-Düşme ve kazalara dikkat edilmelidir.-Yaşama karşı olumlu bir tutum takınılmalıdır.-Mutlu eden şeylere zaman ayrılmalıdır.Yaşlılıkta koruyucu sağlık hizmetlerinin de büyük önem taşıdığını belirten Esin, şu önlemlerin yaşlıları birçok hastalıktan koruduğunu bildirdi:-Kazalardan korunma,-Görme ve işitmenin korunması,-Aşılama,-Kanser kontrolü,-Kansızlığın önlenmesi,-Ruhsal sorunların çözümü,-Sinir hastalıklarından korunma,-Sigara ve alkolden uzak durma,-Ayak bakımı.