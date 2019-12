Sağlıklı saçların sırrı nedir?

Zaman, para ve enerji... Saçlarımızın güzelliği için bu üçlüyü nasıl da sınırsızca harcarız.

Oysa sağlıklı saçlar için biraz da bilinçli olmak gerekiyor. Doğru uygulanan bir bakım programıyla, , canlı ve kolaylıkla şekil alan saçlara kavuşmak işten bile değil...



Arınma zamanı



Saçın, cildin üzerinde görünen kısmı tel, baş derisinin altında kalan kısmıysa kök, yani 'Saç folikülü'dür. Bu kısmı saçın beslenmesini sağlayan küçük bir depo diye nitelendirebiliriz. Saç telinin kalınlığını belirleyen ana etken saç folikülünün boyutudur. Bu boyutu belirleyen, genetik faktörlerin yanı sıra, kökün ne derece iyi beslendiğidir. Saç derisinden salgılanan sebumla (yağ) tıkanan kökün, iyi beslenmesi mümkün değil. Bu da fonksiyonunu iyi yapamaması, dolayısıyla saç telinin kalitesinin düşmesine neden olan önemli bir etken. Her şeyden önce doğru şampuanı seçmek çok önemli. İyi şampuan, saç derisinde biriken ve kökü tıkayan sebumu giderecek kadar etkili ancak saç derisine zarar vermeyecek ve kalıntı bırakmayacak kadar da hassas olmalı. Şampuan seçimi doğru bile olsa, ürünü aşırı miktarda kullanmak ve çok sık yıkanmak deriye zarar verebilir. Saçtaki doğal antiseptiklerin atılmaması ve yağ dengesine zarar verilmemesi gerekir.



Mükemmel yıkama için



1. Saçlarınızı banyoya girmeden önce, ölü deri parçacıklarından arındırmak için yavaşça fırçalayın.

2. Parmak uçlarınızın etli kısımlarıyla saç derisini ovarak hafif bir masaj yapın.

3. Saçınıza canlandırma maskesi yapacaksanız, şimdi uygun bir zaman.

4. Saçlarınızı bol suyla ıslatın ve az miktarda şampuan uygulayın. Saçlarınızı durulayın ve gerekiyorsa, tekrar az miktarda şampuan kullanın.

5. Gerekiyorsa, şimdi saç kremini ya da saç maskesini uygulayabilirsiniz.

6. Saçlarınızı hiç krem ya da maske kalmayacak şekilde durulamalısınız. Son durulama suyunuz ılık, hatta soğuk olabilir. Unutmayın; bu, gözeneklerin kapanmaması için gereklidir.

7. Saçlarınızı suyu alması için yumuşak bir havluyla hafifçe kurulayın. Asla ıslakken fırçalamayın.



Canlı saçlar için



Düzgün aralıklarla yapılan canlandırma tedavisi, bütün saçlar için koruyucu bir önlemdir. Özellikle kuruyan, donuklaşan ve kırılmaya başlayan saçlar için bir zorunluluktur. Canlandırıcı bakım kremlerini ikiye ayırıyoruz: Hemen etki yapan hafif canlandırıcılar ve etkisi daha uzun süren yoğun canlandırıcılar. Hafif canlandırıcılar, çoğu zaman protein içerir ve yeni yıkanmış saçlara uygulanırlar. Bu tipte canlandırıcı bakım kremleri, saçı yumuşatır, canlılık ve esneklik verir.



Yoğun canlandırma ürünleriyse krem ya da yağ bakımından zengin malzemelerle hazırlanır. Yoğun canlandırma ürünleri genelde saçta 10 ile 30 dakika arasında bekletilerek uygulanır. Sıcak olarak kullanılan canlandırma ürünleri de çabuk kuruyan ve kırılan saçlar için son derece etkilidir. Boya ve perma nedeniyle yıpranmış saçları canlandırmak için haftada bir canlandırıcı bakım uygulanması etkili olabilir.



Saçımızın düşmanları



Biz onları çok sevsek de, saçlarımızın azımsanmayacak sayıda düşmanı var: Kışın hava kirliliği ve soğuk, yazınsa güneş ve deniz başta gelenler...



Endüstriyel kirlilik : İs, duman ve tozlar özellikle kış aylarında saçları tehdit ediyor ve spreyli, jöleli saçlara yapışarak saçların hava almasını önlüyor. Hava kirliliğinin yoğun olduğu zamanlarda, jöle ya da sprey kullanmaktan kaçınmak ve daha sık yıkanmak alabileceğiniz önlemlerden.



Güneş : Uzun süre güneş ışınlarına maruz kalmak, saçların başına gelebilecek en kötü şey. Zira güneş ışınları, saçları kurutur, kırılmalarına neden olur ve saçın rengine zarar verir. Güneşten koruyucu saç bakım ürünleri kullanmak ve saçları örtmek alınacak en akıllıca önlemdir.



Isı : Isı, saçtaki dengesizliği daha belirgin hale getiren bir etken. Saç kuruysa daha fazla kuruyor, yağlıysa daha fazla yağlanıyor. Çok fazla fön çektirmek bu nedenle zararlı. Eğer bu durumdan kaçınamıyorsanız, uygun saç ürünleri ve canlandırıcı bakımlarla saçlarınızı dengeleyebilirsiniz.



Nem : Nemin tüm saç tipleri üzerinde olumsuz etkileri var. Özellikle de saçın şekli üzerinde. Fazla neme maruz kalma saçı kıvırcıklaştırır ya da saç başa yapışır. Nemli ortamlarda kolaylıkla bozulacak saç şekillerinden kaçınmak ve saçınızı doğal haline en yakın şekilde kullanmak akıllıca olacaktır.



Su : Deniz ve yüzme havuzu suyunun saça zarar vermesi kaçınılmazdır. İkisinin de en belirgin etkisini, saçlarınız kuruduğunda ve rengi açıldığında fark edebilirsiniz. Denize ya da havuza girdikten hemen sonra saçınızı tatlı suyla durulamak alabileceğiniz basit bir önlemdir.



Saçlar da masaj ister



Masaj tüm vücutta olduğu gibi saç derisinde de mucizevi etkiler yapar. Kan dolaşımının güçlenmesini, gergin kasların rahatlamasını sağlar. Bunu hem saçlarınızı yıkamadan önce hem de birkaç dakika boş vaktiniz olduğu bir anda yapabilirsiniz. Etkili bir masaj için başınızın arkasından başlayın, parmaklarınızla yavaş yavaş daireler çizerek yanlardan yukarıya, başınızın tepesine çıkın ve alın kenarlarına kadar inin. Masaj sırasında baş derisini tırnaklarınızla çizmemeye özen gösterin.



Nasıl beslenelim?



Saçlarımızı, vücudumuzda olan biteni gösteren bir barometre olarak nitelendirebiliriz. İşte bu nedenle iyi ve dengeli bir beslenme, saçlar üzerinde önemli ve olumlu bir etkiye sahiptir. Tükettiğimiz tüm besinler, vücut tarafından küçük bileşenlere dönüştürüldükten sonra kullanılırlar. Saç, proteinden oluştuğu için, sağlığını korumada proteinin önemi son derece büyük. Ancak proteinin sabah kahvaltıda ya da en geç öğle saatlerinde tüketilmesi uygun olur. Taze meyve, tahıl ürünleri ve müsli, kepekli ekmek ve yumurtayla yapılacak bir kahvaltı güne sağlıklı ve zinde başlamanın yanı sıra güzel saçlara sahip olmak için de önemli. Ayrıca ekmek ve yumurtayla yapılacak bir kahvaltı güne sağlıklı ve zinde başlamanın yanı sıra güzel saçlara sahip olmak için de önemli.



Saçlarla ilgili bilmedikleriniz



• Bir saç teli son derece esnektir ve kopmadan yüzde 30 oranında esneyebilir.

• Saç kendi ağırlığı kadar su emebilir.

• Bir saç teli ağırlıklı olarak keratin (amino asit içeren protein) ve nemd oluşur.

• Her saç, bir kökten çıkarak büyür. Kafa derisindeki kök sayısı doğduğumuz andan itibaren bellidir ve değişmez.

• İnsanın yaşamı boyunca her kökten ortalama 20-30 saç çıkar.