Sağlıklı dişlerin 5 altın kuralı

Kazandı, sağlıklı dişler için alınması gereken önlemleri; düzenli diş fırçalama, kişinin kendi ağzını kendinin kontrol etmesi, diş hekimine gitme, sigaradan uzak durma ve yemekten sonra bir bardak su veya süt içme olmak üzere 5 başlık altında topladı.Günde 2 defa diş fırçalamak ve bir defa diş ipi kullanımının sağlıklı bir ağzın anahtarı olduğunun altını çizen Kazandı Habertürk’e yaptığı açıklamada, çocuk yaşta kazanılacak bu alışkanlıkla bireylerin ilerleyen yaşlarda sıkıntı yaşamayacaklarını ifade etti. Kazandı, diş fırçasının çok sert olmaması, fırçayla dişleri aşındıracak kadar baskı uygulanmaması gerektiğini kaydetti. Birçok bireyin dişlerinin beyazlaması için diş fırçasını bastırarak kullandığını belirten Kazandı, bunun son derece yanlış olduğunu, beyazlatmanın aksine dişlerde aşınmalara neden olduğunu vurguladı.Diş macununun bilinenin aksine suyla ıslatılmaması gerektiğini belirten Kazandı, ıslanan diş macununun etken maddesini kaybettiğini söyledi.Daha sonra dairesel hareketlerle yaklaşık 2 dakika dişlerin fırçalanması gerektiğini anlatan Kazandı, "Dişlerin iç yüzeyleri, özellikle ön bölgeler dar olduğundan fırça dik olarak sokularak fırçalanmalı. Bakteri plağı ve yiyecek artıklarının yoğun olduğu dişlerin arka yüzleri, arka dişler ve dil de temizlenmeli. Genellikle sadece ön dişlerin ön yüzeyleri fırçalandığından çürükler daha çok arka bölgelerde oluşmakta, diş taşları ise çok az fırçalanan alt ön bölgede olmakta." diye konuşu.Kişinin kendi ağzını düzenli olarak kontrol etmesinin önemine vurgu yapan Kazandı, "Diş kırılması, dişetlerinde oluşan şişmeler, renkleşmeler ya da ağzınızda oluşan ve iyileşmeyen yaralar dikkatli bir şekilde kontrol ettiğinizde sizin gözlemleyip doktorunuza bildirebileceğiniz birçok durum arasındadır. Özellikle sigara içenler ağız kanserine yakalanma açısında daha büyük risk taşıdıkları için aksatmadan bu kontrolleri yapmalı." dedi.Sigara kullanımının vücuttaki diğer organlar kadar dişlere de zarar verdiğini belirten Kazandı "Sigara ağız içi kanser riskini önemli oranda arttırır, dişeti hastalıklarının oluşmasına yol açar, dişlerinizde renkleşmeye neden olur ve nefesimizin kötü kokmasına neden olur" diye konuştu.Yemek yedikten sonra diş için yapılacak en iyi şeyin su veya süt içmek olduğunu anlatan Kazandı, "Yemekten sonra içilen bir bardak su, yemek parçalarını ağızdan uzaklaştırır ve ağızdaki asidik ortamı nötrler. Ayrıca süt içmek dişte kalsiyum oluşumuna neden olur." ifadesini kullandı.Kazandı, altı ayda bir diş hekimine gidilmesini de önemine vurgu yaptı.