Sağlıklı dişlere kavuşmak imkânsız değil

Güzel dişlere sahip olmayı herkes ister. İşte, estetik dişlere kavuşmak için yapmanız gerekenler...



Kron (tam kaplama)



Hasarlı bir dişi yeniden eski haline getirmek için dişe uygulanan bir kaplamadır. Amacı dişi güzelleştirmek, sağlamlaştırmak ve korumaktır. Kron aşağıdaki durumlarda yapılabilir:



❏ Yeterince diş desteğinin olmaması durumunda büyük bir dolguyu restore etmek için.

❏ Zayıf dişlerin kırılmasını önlemek için.

❏ Bir diş implantına üstyapı olarak.

❏ Kırık, şekli bozuk veya renklenmiş dişleri kaplamak için. Diş hekiminiz, diş yerleşimi, diş eti dokusunun konumu, gülümsediğinizde görünen dişlerinizin, dişlerinizdeki renklenmeler vb. fonksiyonları değerlendirip bu konuda bir karara varacaktır. Kronlar çeşitli malzemelerden yapılabilir: Altın veya daha değersiz alaşımlar, porselen (seramik), akrilik, kompozit veya tüm bunların bir kombinasyonu olabilir.



Güzel protezler



Doğru bakımla dişlerin büyük kısmını kurtarmak mümkün; fakat hepsini değil. Birdenbire dişinizin biri gitti ve bir çukur oluştu, ne yapmalı? Bu durumda doktorlar sık sık köprü tavsiye ediyorlar. İşte bilmeniz gerekenler:



Klasik yöntem



Köprü, en dayanıklı ve kendini ispatlamış bir yöntemdir. 20 seneye kadar dayanır. Bir diş eksildiği zaman, doktor önce yanındaki dişleri kontrol eder. Eğer yandaki dişler de hasar görmüşse, köprü yerleştirmekte sorun görmez. Yan dişleri keser ve üzerlerini kaplar. Bu şekilde köprünün “taşıyıcı kolonlarını” yapmış olur. En fazla dört oluk bu şekilde kapatılabilir. Ancak yanlardaki kolon dişlerin büyüklükleri ile eksik dişin büyüklüğü eşit olmalıdır.



İmplant uygulaması



İmplant eksik olan dişlerin fonksiyon ve estetiğini tekrar sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen ve uygun malzemeden yapılan yapay diş kökü olarak adlandırılır. Hastanın eksik dişi olduğu durumlarda implant uygulaması tercih edilir. Estetik ve doğal görünüşü, hastanın rahat kullanımı düşünüldüğünde implant, diş hekimliğinde tercih edilen bir yöntemdir. Kendi dişiniz gibi oturur ve çevresindeki diğer dişleri etkilemez. implantın görünümünün ve işlevinin doğal dişlerden farklı olmaması nedeniyle, kullanıcısına her şeyi ısırabilme imkanı verir.



Dayanıklılığı



İmplantın sağlamlığını, doğal dişlerle kıyaslamak mümkün. Sadece implantın çevresindeki dişeti iltihaplanırsa, implantı kaybetme tehlikesi doğar. Dişlerin düzenli ve ayrıntılı temizlenmesi implantlarda özellikle önemlidir. Bir başka önemli nokta da sağlam bir çene kemiğine sahip olmak. Doktor, ameliyattan önce kemiği kontrol eder, gerekirse eklemeler yapar. Yaşlılarda, sigara bağımlılarında, östrojen tedavisi gören kadınlarda ve şeker hastalarında implantı kaybetme riski daha yüksektir



