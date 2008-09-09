Sağlıklı diş eti açık pembe, gül kurusu rengindedir. Diş eti sert kıvamdadır ve kökten dişe doğru bıçak sırtı gibi incelerek devam eder.

Sigara diş etini yakıyor

Yemekten sonra diş ve diş aralarında kalan besin artıklarının üzerine bakteriler yerleşir. Dişler üzerinde renksiz, çok ince tabakalar halinde oluşan bu mikrop topluluğuna “bakteri plağı” adı verilir. Bakteri plağındaki mikroplar; gıdaları, özellikle şekerli gıdaları ayrıştırarak “asit” oluşumuna neden olurlar. Bu asitler hem diş çürüğünün, hem de diş eti iltihabının ana nedenidir.Sağlıklı diş eti kanamaz. Diş eti dişe çepeçevre 1.5-2 mm’lik bir cep bırakarak yapışır. Diş eti iltihaplanırsa “diş eti cebi” dediğimiz bu cep derinleşir ve diş çevresinde içi mikrop dolu hale gelir. Dişi tutan dokuların yıkımı ile diş sallanır ve düşer.Diş eti iltihabının tedavi edilmemesi sonucunda dişlerin kaybının yanı sıra geçen sürede çene kemiğinde de protez yapılmasını zorlaştırıcı tahribat olur. Diş eti iltihabının tedavi edilmemesinin vücudun diğer organlarını da etkileyecek sonuçları vardır.Dişerin temizlenmesi gereken; dış (1), iç (2), çiğneme yüzeyi (3), ön ara yüzey (4) ve arka ara yüzey (5) olmak üzere 5 yüzeyi vardır. 1, 2, 3 numaralı yüzeyler diş fırçası ile temizlenebilir. 4 ve 5 numaralı yüzeyleri ancak diş ipi ve diş arası fırçası temizleyebilir.Ağız kokusunun nedeni büyük ölçüde diş-diş etleriyle ilgilidir. Çürük ve iltihaplar tedavi edildiğinde sorun ortadan kalkar.Diş eti nedeniyle hasar gören çene kemiğinin tekrar kazanılmasına yönelik operasyonlar son yıllarda çok gelişmiştir. Operasyon esnasında diş eti ile çene kemiği arasına konulan özel hücre geçirgen zarlar yoluyla bazı vakalarda yeni kemik elde etmek mümkün hale geldi