Sağlıklı cildin sırrı ne?

Yaz mevsimi yaklaşıyor. Şimdi cildinizi yaza hazırlamanın tam zamanı. Üstelik, kozmetik ürünlere kucak dolusu para harcamaya gerek yok. Çünkü sağlıklı bir cildin sırrı bol su içmek, yeterli vitamin almak ve tempolu yürümek gibi basit ama etkili yöntemlerde saklı.

Uzun ve soğuk geçen kış aylarından sonra cilt ışıltısını kaybediyor, pütürlenmeler ve bazen sivilceler ortaya çıkıyor. Çünkü hava ısısının düşmesiyle birlikte cildin yağ salgısı artmaya başlıyor. Klima ve diğer ısıtıcılar kullanıldığında havanın nemi azalıyor. Bir taraftan yağ dengesinin değişmesi, diğer yandan havanın kuruması gözenekleri sıkıştırıp üzerlerinde tıkaçlar oluşturuyor.



Bu durum da cildin beslenmesini olumsuz yönde etkiliyor. Rüzgar ve ani ısı değişimleri benzer şekilde cildimizi olumsuz etkiliyor. Bunun aksine havanın ısınmasıyla birlikte güneşin de kendini göstermesi dolaşımın hareketlenmesini ve cildin ışıldamasını sağlıyor. Siz de basit ama etkili hazırlıklar yaparak ışıl ışıl ve pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz. Acıbadem Ataşehir Cerahi Tıp Merkezi’nden Dermatoloji Uzmanı Dr. Vildan Şengöz, cildinizi yaza hazırlamanın formüllerini anlatıyor:







Bunları yapın

En az 8 bardak su için: Vücut ağırlığımızın yüzde 60’ı sudan oluşuyor. Ancak yaşımız ilerledikçe bu oran azalmaya başlıyor, bunun sonucunda da cildimiz kuruyor ve yüzümüzde kırışıklar ortaya çıkıyor. Cildimizin elastikiyetini kaybetmesi sonucu da sarkmalar meydana geliyor. Çünkü su, tüm sistemlerimizin sağlıklı çalışması ve toksik maddelerin vücudumuzdan uzaklaştırılmasında önemli bir role sahip. Ayrıca vücut ısınını ve bir yandan da nem dengesini ayarlıyor. Bu nedenle, cildinizi içeriden beslemek için günde 8 bardak su içmeye özen gösterin.