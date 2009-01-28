Sağlıklı beslenme bilinci arttı

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayi Dernekleri Federasyonu (TGDF) internet sitesinde yer alan "Sıkça sorulan sorular" bölümüne bir ayda 30 bin kullanıcının gıda maddeleriyle ilgili sorularını yönelttiği bildirildi.



Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, TGDF resmi internet sitesinde yer alan "Sıkça sorulan sorular" bölümüne bir ayda 30 bin kullanıcının gıda maddeleriyle ilgili soru sorduğu ve bunların federasyonun akademik kurulu tarafından cevaplandırıldığı kaydedildi.



Beslenme konusunda, internet sitesi üzerinden TGDF'ye bu kadar soru yöneltilmesini tüketici bilinçlenmesinin bir göstergesi olarak değerlendiren TGDF Başkanı Şemsi Kopuz, aynı zamanda bu soruların federasyon gibi doğru bir kanala gelmesinin de sektör ve tüketici üzerinde TGDF'nin olumlu etkisinin bir kanıtı olduğunu ifade etti.



Açıklamada, sürekli güncellenen ve dünyadaki en son gelişmelerin yer aldığı sitenin, beslenme, gıda maddeleri ve pek çok benzer konuda tüketicilerin sorularına cevap verdiği belirtildi.



(AA)

