Sağlıkçılardan sansüre tepki

Sağlık Bakanlığı’nın “Sağlık Çalışanlarına Şiddet Haberleri” başlığıyla yayımladığı genelge sağlıkçıların tepkisine neden oldu. Bakanlık, genelgede, “Sağlık çalışanının mesleki itibarının korunması ve mesleki tükenmişliğin önlenmesi, travmanın medyada yer alan gündem haberleri dâhilinde toplumsal krizlere dönüşmesinin önlenmesi nedenleriyle, basın ve yayın kuruluşlarıyla paylaşılmaması, ihbar niteliği taşıyan bilgilerin sadece adli koruma ve inceleme mercilerine bildirilmesi” istendi.

'Ölelim ama kimse bilmesin istiyorlar'

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Başkanı Çetin Erdolu ve Türk Tabipler Birliği Başkanı (TTB) Dr. Ahmet Özdemir Aktan Bakanlığın genelgesini eleştirerek Meclis’te kurulan 'Sağlıkta Şiddeti Araştırma Komisyonu'nun raporuna dikkat çekti. Şiddet haberlerinin medyayla paylaşılmamasına gösterilen gerekçeleri ‘son derece gülünç’ olarak niteleyen Erdolu, şunları söyledi: “Bu aslında sağlıkta dönüşüm programının halkta meydana getirdiği tepkinin üstünü örten, şiddeti meşrulaştırıp daha fazla tetikleyen bir olaydır. Mecliste kurulan Komisyonun Meclis Başkanlığı’na ilettiği raporda belirtilen hususlarda hiçbir adım atılmamışken, şiddeti doğuran nedenler ele alınmamışken sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin basınla paylaşılamamasını istemek şiddet olaylarının üstünü örtmek, sansürlemek demektir. Başbakanın, Bakanın sağlık çalışanlarını hedef gösteren, itibarını zedeleyen açıklamaları bu şiddet olaylarını daha da artıracaktır. Ölün ama kimsenin haberi olmasın diyorlar. Sağlık çalışanlarını baskılamak için böyle bir tebligat yayımlandı. Aynı zamanda halkın haber alma özgürlüğünü de kısıtlama anlamına gelir."

'Bakanlık görmezden geliyor'

TTB Başkanı Dr. Ahmet Özdemir Aktan ise Meclis'te kurulan komisyonun hazırladığı raporun şiddetteki artışı net olarak gösterdiğini ve nedenlerini de iyi tespit ettiğini söyledi. Aktan, “Uygulanan sağlık politikalarından performans sistemine, şikayet hattı SABİM uygulamasından yöneticilerin söylemlerine kadar çeşitli nedenler sunuldu ve önerilerde bulundu. Maalesef Bakanlık bu raporu görmezden geliyor. Sağlıkçılara şiddetin cezalarının artırıldığı bir yasa teklif edildi, aylar geçti ama hala bir adım atılmadı. Basında çıkan bazı haberlerin veriliş biçimleri hekimleri aşağılayıcı oluyor. Buna biz de karşıyız. Ama bu olayların medyaya yansıtılmaması kabul edilemez. Sorunlar halledilmeden bunun gündeme getirilmesi yanlıştır. Hiçbir şey yokmuş gibi davranmak çözüm getirmez. O zaman bu, kadına, çocuğa şiddet haberleri de, tecavüz haberleri de yapılmasın gibi bir sonuca çıkıyor. Raporun sunduğu onlarca öneriden yalnızca biri buydu. Ama esas noktalar görmezden geliniyor” dedi.