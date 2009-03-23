Sağlıkçılara lisans tamamlama müjdesi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) sağlık çalışanlarına lisans tamamlama hakkı getirecek bir çalışma başlattı.



Sağlık Bakanlığı'nın ve sağlık alanındaki sendikaların talepleri doğrultusundaki çalışma YÖK Başkanı Yusuf Ziya Özcan'ın talimatıyla başlatıldı. Özcan lisans diplomasına kavuşmak isteyen sağlık çalışanlarına müjdeyi Memur-Sen heyetinin ziyaretinde verdi.



Sağlık-Sen Genel Başkanı Mahmut Kaçar, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada sağlık çalışanlarının merakla beklediği lisans tamamlama hakkının yeni öğretim dönemine yetişeceğini söyledi. Hazırlıkları devam eden çalışma çerçevesinde sağlık alanında önlisans almış olanlar 2+2 ve 3+1 şeklinde lisans tamamlama programlarından faydalandırılacak.

