Sağlıkçılar uyardı: Mardin'deki hastane ve yurtlarda yer kalmadı; bayramda vaka sayısında patlama yaşanabilir

Mardin’deki hastane ve yurtlarda yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle yer kalmadığını belirten sağlıkçılar, "Bayramda vaka sayısında patlama yaşanabilir" uyarısında bulundu.

Mardin’de Koronavirüs (Covid-19) salgını ciddi boyutlara ulaşırken, sağlıkçılar Kurban Bayramı’nda durumun daha kötü noktaya varabileceği uyarısında bulundu.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Mardin Şubesi, kentteki vaka sayısının 5 bine yaklaştığını duyurmasının duyurmasının ardından, 200 sağlık çalışanının Koronavirüs'e yakalandığı, hastane ve yurtların tamamen dolduğu, teşhis konulanların çevre illerdeki hastanelere sevk edildiği, test sayısının da günlük 140 ile sınırlandırıldığı öne sürüldü.

"Normalleşme' ile vaka sayısı hızla arttı"

Mardin Tabip Odası Eş Başkanı Dr. Derya Etem, bilgilerin şeffaf bir şekilde paylaşılmaması nedeniyle kesin bir şey söylemediklerini ifade etti. Ellerindeki verilerin hastalar ve sağlıkçılara dayandığını belirterek, Kızıltepe’nin ise vakaların en yoğun yaşandığı ilçe olduğunu söyledi.

Özel ve devlet hastanelerinde acil olmayan ameliyatların yapılamadığını, devlet hastanelerinin tüm katlarının dolu olduğunu ifade eden Etem, "Hastanelerde yer yok. Yurtlarda yer kalmadı. Yurtlardaki Covid-19 hastalarının takibini hekim arkadaşlarımız nöbet tutarak takip ediyorlar. Mart-Nisan-Mayıs ayları itibari ile vaka sayısı belli bir sınırın altında iken, 1 Haziran itibari ile ‘normalleşme’ kavramı kullanılır, kullanılmaz çok hızlı bir şekilde vaka sayısında artış oldu" ifadelerini kullandı.

"Şu anda Mardin’in altyapısını aşan bir durum var"

Gönderilen testlerin Mardin Devlet Hastanesi’ndeki ünitenin kapasitesini aştığını belirten Etem, yerelin bir sağlık politikası geliştirme imkanı olmadığını dile getirerek, hekimler ile sağlık çalışanlarının yoğun bir emek harcayarak, çalışmalarını yürüttüğünü söyledi. Etem, "Yetmiyor, şu anda Mardin’in sağlık altyapısını aşan bir düzey de hızlı bir vaka durumu ortaya çıkıyor" dedi.

"Kurban Bayramı sonrası vaka sayısında patlama olabilir"

Covid-19’un ulaşmasının en zor olduğu kırsal mahallelerde dahi vaka sayısının arttığını kaydeden Etem, Kurban Bayramı’nda vaka sayısında patlama olmasından endişe ettiklerini söyledi. Bayramdan bir hafta sonra sonuçları göreceklerini belirten Etem, vaka sayısındaki artış hızının sağlık hizmetlerinin kapasitesinin aşması nedeniyle ölümlerin artmasına neden olacağını belirterek, bundan dolayı önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

"Covid-19 hastası dışındakilere hizmet verememeye başladık"

Mardin’de pandemi sürecinin ilk dönemlerinde halkın durumun ciddiyetinin farkında olması nedeniyle sürecin kontrollü bir şekilde yürütüldüğünü hatırlatan SES Eş Başkanı Özgür Bilek de, "Normalleşme adı altında atılan adımlar ile birlikte salgının bittiği, kontrol altına alındığı izlenimi verildi. Doğal olarak bu da halkın önlemlere dikkat etmemesine neden oldu. Son günlerde neredeyse Covid-19 hastası dışındakilere hizmet verememeye başladık" dedi.

"Aile hekimleri zorlanıyor"

Sağlık hizmetlerinde kalitesizliğe doğru gidişat olduğunu belirten Bilek, ameliyatları ertelemek zorunda kaldıklarını belirterek, "İkinci basamakta çökmeden kasıt bir niteliksizlik olduğundan bahsedebiliriz" dedi.

Bilek, aile hekimlerinin hizmet vermekte güçlük çektiklerini ve enfekte olan aile hekimleri sayısının pik seviyesinde olduğunu kaydetti.