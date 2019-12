Sağlıkçılar 'No minute' dedi

Herkese eşit ve ücretsiz sağlık güvencesi, iş güvencesi, mesleki bağımsızlık güvencesi ve can güvenliği için `Acil Eylem' yapan sağlık çalışanları ellerinde, `No Minute' yazılı dövizlerle Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi girişinde toplandı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Davos zirvesindeki `One Minute' sözlerinden çağrışımla toplanan sağlık çalışanlarının basın açıklamasını tedavi olmak için hastaneye gelen çok sayıda vatandaş da izledi. Hazırlanan ortak basın açıklamasını okuyan İzmir Tabip Odası Başkanı Suat Kaptaner, 29 Mart sonrası toplumun tüm kesimlerini bir tufanın beklediğini, henüz anlaşmaya varılmamış olmasına rağmen IMF baskısıyla sağlık harcamalarının kısıldığını, sağlıkta dönüşüm adıyla sunulan pek çok uygulamanın seçim sonrasına ertelendiğini, sağlıkta dönümüşün `Sağlıkta yıkım' haline geldiğini söyledi. Kaptaner, şunları söyledi:``Daha seçimleri beklemeden ilaca zam yaptılar. Hastanede yatan, ameliyat olan hastalardan katkı payı alınması uygulaması seçimden sonra devreye girecek. Öğretim üyelerine zorunlu göç gibi en az bir yıllık rotasyon uygulanıyor. Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının ücretleri, güvencesiz, eşitsiz emekliliğe yansımayan performans ödemesi haline getirildi. Özel sağlık kuruluşlarında çalışan meslektaşlarımızın güvenceleri kalmadı. Zorla geçinen insanlara özel hastanelere gittiklerinde ek katılım payı ödeme zorunluluğu getirildi.''İşsizliğin halk sağlığı sorunu haline geldiğini, işsiz kalan kişinin 6 ay sonra, ancak acil olması durumunda ücretsiz sağlık hizmetinden yararlanabileceğini hatırlatan Kaptaner, ``Bu durum gerçekten acil hastalarının tedavilerini aksatacak, gelen vakanın acil olup olmadığı konusunda hastalarla doktorlar arasında kavgalar yaşanacaktır. Buradan acil olarak uyarıyoruz. Biz bu yanlış sağlık politikalarının kurbanı olmayacağız. Herkesin Amerika'ya gidecek gücü yok. Biz parası olmayan vatandaşlara da kaliteli sağlık hizmeti verilmesini istiyoruz. Bu ülkede yaşayan tüm yurttaşların, cebinde parası var ya da yok, tek kuruş vermeden sağlık hizmeti almasını istiyoruz'' dedi.Türk Tabipler Birliği 2'inci Başkanı Feride Aksu, sağlıkçılarla vatandaşların karşı karşıya getirilmek istendiklerini, işsiz kalan insanların sağlık sorunlarını daha yoğun yaşadığını dile getirerek, ``Bugün yaşanan derin ekonomik kriz nedeniyle çok derin işsizlik sorunları yaşanıyor, işsizlik primleri doğru dürüst ödenmiş bile olsa en uzun 6 ay sonra hiçbir hizmete erişememek anlamına geliyor'' dedi.SES İzmir Şubesi Başkanı Ergun Demir ise ek ücret, katkı payının ortadan kaldırılması için eylem yaptıklarını, herkese eşit, ücretsiz sağlık hizmeti verilmesini istediklerini söyledi.Sağlık çalışanlarının eylemine hastaneye gelen hastalar da destek verdi. kalp hastası emekli 76 yaşındaki Rahmi Evirgen, 6 ay önce kalp sorunu yaşadığını, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki koşulların yetersiz olması nedeniyle özel hastaneye gidip 1500 lira katkı payı verdiğini söyleyerek, ``Benim emekli maaşım 620 lira, borç harç kendimi tedavi ettirdim. Ben bu doktorların elini öperim'' dedi. Kızı 8 yaşındaki Fatma Kocatepe'nin hasta olduğunu söyleyen Cengiz Kocatepe ise işsiz olduğunu ve kısa bir süre sonra, kızının tedavisini yaptıramaz duruma geleceğini ifade etti.Basın açıklamasının ardından sağlık çalışanları ve vatandaşlar ikinci hastane kapısına kadar sloganlar atarak yürüyüş yaptı.