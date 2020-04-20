Sağlıkçılar, kamu hastanelerine tıbbi maske üretme izni kararını değerlendirdi: Stokların azaldığına işaret etmekte

Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından Tıbbi Maske İç İmkânlarla Üretim Kılavuzu yayımlandı. Kılavuza göre, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü‘ne bağlı tüm sağlık tesislerinde acil durumlarda görevlendirilen ilgili personel, pandemi durumu ortadan kalkıncaya kadar tıbbi maske üretebilecek. Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, Sağlık Bakanı ve AKP’li yöneticilerin “kişisel koruyucu ekipman stoku ve yönetimi, dağıtımı açısından sorun yoktur” yönündeki açıklamalarının gerçeklikle uyuşmadığını belirterek “Kamu hastanelerinin kendi ihtiyaçları için maske üretmeye başlatılacak olmaları stokların azaldığına işaret etmektedir” dediler.

Cumhuriyet'ten Sibel Bhaçetepe'nin haberine göre, “Sümerbank basma fabrikasını devlet bez mi diker diye kapatan zihniyet şimdi kamu hastanelerine maske mi diktirecek” diyen Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç, yaptığı açıklamada hastanelerde tıbbi maske üretme döneminin başlayacağını söyledi. “Hani, kişisel koruyucu ekipman stoku, yönetimi ve dağıtımı açısından sorun gözükmüyordu? Maskeler nerede?” diye sorun Demir ve Kılıç “Hastaneler COVİD-19 hastalığı ile mi; yoksa maske dikme işlemi ile mi uğraşsın?” dediler.