Sağlıkçılar için başlatılan alkış kampanyasına tepki gösteren Sabah yazarı, sosyal medya hesabını gizliye aldı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın, Koronavirüs'le mücadele kapsamında sağlık emekçilerine destek için başlattığı alkış kampanyasına tepki gösteren Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, sosyal medya hesabını gizliye aldı. Dün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın da kampanyaya katılmıştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, milletvekilleri, siyasetçiler ve gazeteciler başta olmak üzere çok sayıda kişi saat 21:00’da Koronavirüs salgınında hayatlarını ortaya koyan sağlık çalışanlarına alkışlarla destek ve moral iletilmesi çağrısında bulunmuştu. Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlar bu çağrıya uyarak sağlık çalışanlarını alkışlayarak desteklerini iletti.

Babaoğlu ne demişti?

Sabah Gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, sağlık çalışanlarına alkışla destek verilmesi eylemine tepki göstererek, "Ben bu saat bilmem kaçta alkış vs. işlerini yutmam, katılmam da.... Bu kampanyaların nasıl kötüye kullanıldığını defalarca gördüm. Gerekmedikçe dışarı çıkmasın, sağlık sistemini meşgul etmeyin, sağlıkçılara asıl destek budur" diye yazmıştı. Babaoğlu ardından bir mesaj daha paylaşmış ve, "Birtakım pisliklerin bu alkış kampanyasını nasıl sevinçle karşıladığını da buradan görüyor, izliyorum" ifadesini kullanmıştı

Babaoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya yönelik olarak da, “Şimdi ‘alkışlıyoruz’ diyenler bir hafta sonra aynı saatte tencere tava çalarak başka şeyler istendiğinde pişman olurlar ama hadi neyse” demişti.

TIKLAYIN - HaberTürk yazarı Fatih Altaylı’dan Sabah yazarı Babaoğlu'na: Sözde entel, seni takan mı var!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da destek vermişti

Bir gün sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan Koronavirüs ile mücadelede emek veren tüm sağlık personeline alkışlarla destek vermişti. Söz konusu görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaşıldı.

Sabah yazarı Haşmet Babaoğlu'nun ise kişisel sosyal medya hesabı Twitter'ını 'kapalı'ya aldığı dikkatleri çekti.