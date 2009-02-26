Sağlıkçılar anılarını yazacak

Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı kurumlarda görev yapan sağlık çalışanlarından, medya ve eğitim faaliyetlerinde kullanılmak üzere, ilginç, ibret verici, düşündürücü, dramatik anılarını bakanlığa bildirmelerini istedi.



Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Vekili Dr. Seraceddin Çom imzasıyla 81 ilin valiliğine ''Yaşanmış Gerçek Olay ve Anılar'' konulu bir duyuru gönderildi.



Duyuruda, sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli sunumunun yanında vatandaşların doğru bilgilendirilmesi, davranış, tutum ve alışkanlıkların doğru yönlendirilmesinin toplum sağlığı açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.



Genel müdürlüğün bu amaçla yaygın medya ve eğitim faaliyetleri başlattığına işaret edilen duyuruda, şöyle denildi:



''Medya kampanyası, dizi film ve senaryolarda kullanılmak üzere sağlık hizmeti sunumunda görev alan değerli sağlık çalışanlarının, sağlık müdürlüklerine bağlı tüm kurum ve kuruluşlardaki görevlerini ifa ederken karşılaşmış oldukları ibret verici, düşündürücü, ilginç, dramatik, mizahi ve benzeri anıları var ise genel müdürlüğümüze bağlı Sağlık Ocakları Daire Başkanlığı’na resmi yazı ile 16 Mart tarihine kadar bildirilmesini rica ederim.''



Sağlık çalışanlarının anılarını elektronik posta yoluyla da bakanlığa ulaştırabileceklerine işaret edilen yazıda, sağlık müdürlüklerince, tüm çalışanlarına duyurunun yapılması istendi.



(AA)

