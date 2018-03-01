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Sağlıkçı, Cumhurbaşkanı'na hakaret gerekçesiyle görevden alındı

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE'de, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımda bulunan sağlık personeli A

01 Mart 2018 21:49

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA) - ÇANAKKALE\'de, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a yönelik paylaşımda bulunan sağlık personeli A.Y. (45), görevinden alındı. Bayramiç Kaymakamlığı\'nca A.Y. hakkında, \'Cumhurbaşkanı\'na hakaret\' gerekçesiyle idari soruşturma başlatıldı. 
Bayramiç Devlet Hastanesi\'nde, 12 yıldır sağlık personeli olarak görev yapan A.Y., sosyal paylaşım sitesi Facebook\'taki hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a yönelik paylaşımda bulundu. Bayramiç Kaymakamlığı tarafından \'Cumhurbaşkanı\'na hakaret\' gerekçesiyle hakkında idari soruşturma başlatılan A.Y., görevinden alındı. 
Bayramiç Kaymakamı Ramazan Kendüzler, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğünü söyledi. 

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