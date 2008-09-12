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Yaşam

Sağlık vurgununda 60 gözaltı

Siirt’te bazı sağlık kurumları ile eczanelere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 60 kişi gözaltına alındı.

12 Eylül 2008 03:00

Siirt Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sağlık kurumları ile eczanelere yönelik düzenlenen operasyonlarda aralarında sağlık çalışanlarının de bulunduğu 60 kişi gözaltına alındı.

Bir süredir konuyla ilgili çalışma yürüten Siirt Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Siirt il merkezi ile Kurtalan ilçesindeki bazı sağlık kurumları ile eczanelere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında sağlık çalışanlarının da bulunduğu 60 kişi gözaltına alındı.

Polisin, operasyonda çok sayıda yeşil kart ve reçeteye el koyduğu belirtildi.

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