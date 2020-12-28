Sağlık ve askeri personeli taşıyan minibüs şarampole devrildi: Sağlık personeli yaşamını yitirdi; 7 yaralı

Hatay’da askeri ve sağlık personellerini taşıyan minibüs şarampole devrildi. Kazada bir sağlık personeli hayatını kaybederken, yedi kişi de yaralandı.

Kaza, Kırıkhan-Reyhanlı karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, askeri ve sağlık personellerini taşıyan 31 ABR 752 plakalı minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan minibüs şarampole devrildi.

Sağlık personeli hayatını kaybetti

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan sağlık personeli Durmuş Ayyıldız (43) kaldırıldığı Kırıkhan Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamazken, yaralanan 7 kişi de tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.