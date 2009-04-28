Sağlık turizmimiz 1 milyar dolara koşuyor

Türkiye termal kaynaklar açısından dünyada 7. Avrupa'da ise 1. sırada olmasına rağmen etkin bir tanıtım yapılamıyor.



Anfaş (Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. ), Türkiye'nin ilk Sağlık Turizmi Fuarı Hetex'i gerçekleştirdi.



Fuarda zincir hastaneler, sağlık turizmi operatörleri, SPA, Wellness, Talasso Merkezleri ile bu konuda sertifika veren eğitim kuruluşları yer aldı. Yapılan seminerlerde, Almanya SPA-Welness Derneği, Bulgaristan ve Romanya SPA Dernekleri ile Avrupa SPA ve Kaplıca Dernekleri kendi ülkelerindeki deneyimleri paylaştılar. Fuar, bir ticari bağlantı platformu olarak da çok başarılıydı; yaklaşık 300 görüşmenin yapıldığı fuarda, yurtdışı firmalarla pek çok anlaşmaya da imza atıldı. Ziyaretçilerin 4 gün boyunca fuarda neler yaşadığına gelince... Reiki, Qi- Gong, Tai -Chi, Meditasyon, Pilates gibi birbirinden keyifli workshoplar, ziyaretçilerin uğrak yeri oldu.



Fuarın en önemli mesajı ise; Türkiye'nin termal kaynaklar açısından dünyada 7. Avrupa'da ise 1. sırada olmasına rağmen, etkin tanıtım kaynaklarının yetersiz olduğuydu.



Turizm Bakanı Ertuğrul Günay da, fuarı ziyaret ederek şunları söyledi;



"Sağlık turizmi bizim için çok önemli, bu alanda geç kalmış sayılırız, Ama bunu telafi etmek üzere sağlık ve termal tesislerimiz için yeni bağlantılar kuruyoruz. Ortadoğu ve Avrupa'daki tur operatörleriyle işbirliği yapacağız. Bizim toplam yatak kapasitemiz 15 bin. Bu Türkiye için çok az. Bu sayıyı önümüzdeki yıllarda 50 bine çıkaracağız."



Hedef 1 milyar dolar



Medikal Turizm Derneği Başkanı Dr. Sinan İbiş de Formsante'ye yaptığı açıklamada fuarın sunduğu faydaları şöyle anlattı: "Fuarın amacı, sağlık ve turizm kuruluşlarının ürünlerini birleştirmelerini sağlamak ve bilimsel platformlarda birleştirilmiş ürünlerle dünya pazarının kapısını açmak." Dr. Sinan İbiş ayrıca; sağlık turizmi pazarını yöneten İngilizlerle eğitim, akreditasyon ve pazarlamayı içeren bir protokol imzaladıklarını belirtti. Bu protokol kapsamında akredite edilecek sağlık turizmi kuruluşları, kurulacak bir pazarlama zinciriyle dünya pazarına açılacak. Özellikle güzellik, estetik ve yaşlı turizmi pazarında ciddi fırsatlar olduğunu belirten ibiş; "Fuar bu anlamda fazlasıyla görevini gördü. Şu an pazar 375 milyon dolarlık bir dönüşüme sahip. 2010 da pazarın 1 milyar dolara çıkacağına inanıyoruz. Yaşlı sağlığı turizminde Türkiye çok cazip bir destinasyon. Ticari katkısı ölçülemeyecek bir büyüklüğe sahip. Bunu başardığımızda limit tarif edilemeyecek" dedi.



Norveçli yaşlıların ilk durağı Belek



Fuarda ayrıca, Antalya Aspendos Hastanesi ve Gloria Hotels&Resorts, sağlık turizmi kapsamında ilk projeyi hayata geçirdiklerinin müjdesini verdiler. Proje kapsamında bu yıl içinde Norveç'in belirlediği ileri yaştaki 25 bin kişi Belek'e gelecek. Burada konaklayacak Norveçli yaşlılar, sağlık durumlarına göre özel programlarla ağırlanacaklar.

