Sağlık-Sen’in Sağlıkta Şiddet Raporu: Nisan ayında 25 çalışan şiddete maruz kaldı

Sağlık-Sen’in Sağlıkta Şiddet Raporu’na göre nisan ayında 19 şiddet olayı meydana geldiği, 25 sağlık çalışanının mağdur olduğu belirtildi.

Sağlık-Sen tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, nisan ayında gerçekleştirilen şiddet olaylarına bakıldığında, olay sayısının bir önceki aya göre değişmediği ifade edildi. Sağlık Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı’nın ortak çalışmaları neticesinde sağlıkta şiddetin katalog suçlar arasına girmesini sağlayan düzenlemenin meclisten geçerek yasalaştığı kaydedilen açıklamada, “Bu önemli karar sayesinde saldırganlar artık elini kolunu sallayarak dolaşamayacak, hak ettikleri cezayı alacaklar. Tüm bu değerlendirmeler doğrultusunda nisan ayında da 19 şiddet vakası yaşandı. 34 saldırgan tarafından gerçekleştirilen olaylarda, 25 sağlık çalışanı mağdur oldu. Nisan ayı boyunca yaşanan 19 şiddet olayının 16’sına hasta ve hasta yakınları neden olurken, 3’üne kendini bilmez kişiler sebebiyet verdi. Şiddet olaylarının failleri hiç değişmezken, saldırıların hasta ve hasta yakınları tarafından gelmesi sağlık çalışanlarını daha da derinden yaralamaktadır. Bu durum nitelikli sağlık hizmetini de sekteye uğratmaktadır. Ay boyunca yaşanan 19 şiddet vakasının 16’sı hem sözlü hem fiili, 3’ü sözlü olarak vuku buldu. Şiddet olaylarının adresi yine değişmedi. 19 şiddet olayının 17’si hastanelerde vuku bulurken, 2’si aile sağlığı merkezinde yaşandı. Nisan ayında 13 doktor, 6 güvenlik görevlisi, 3 acil tıp teknisyeni, 1 hemşire, 2 diğer sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı. Ay boyunca yaşanan şiddet vakalarına sebebiyet veren 34 saldırganın 10’u hakkında herhangi bir işlem yapılmadı. Gözaltına alınan 10 saldırgan serbest bırakıldı. 8 saldırgan hakkında soruşturma başlatılırken, 6 saldırgan tutuklandı” denildi.

"Toplumsal duyarlılık oluşturacak adımların atılması kaçınılmaz"

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, Sağlık-Sen olarak yıllardır sağlıkta şiddetin önüne geçmek ve can yakan olayların toplumda daha fazla görünür hale gelmesi için mücadele ettiklerini belirterek, “Sorunu platformlarda dillendirerek, çeşitli eylemler yaparak ve raporlar hazırlayarak sağlıkta şiddetin sadece sağlık çalışanlarının değil, tüm toplumun ortak sorunu olduğunu anlattık. Sağlık sistemini tehdit eden şiddet olayları, maalesef sağlık çalışanlarının en önemli sorunları arasında bulunmayı sürdürüyor. Bu noktada sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanların tutuklu yargılanmasını sağlayan ve iyi hal indirimini kaldıran düzenlemenin TBMM Genel Kurulu’ndan geçmesini önemli buluyoruz. Başta Sağlık Bakanlığı yetkililerine, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ama sağlıkta şiddete karşı asıl olanın toplumsal duyarlılık olduğu unutulmamalıdır. Yasanın hemen ardından, toplumsal duyarlılık oluşturacak adımların da atılması kaçınılmazdır. Atılacak adımların tamamı birbirini tamamlar nitelikte olmalıdır. Aksi takdirde sağlıkta şiddet sorununu minimize etmek mümkün olmayacaktır” dedi. (DHA)