Sağlık-Sen'den rapor: Kasım 17 şiddet vakası yaşandı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen), kasım ayına ilişkin sağlıkta şiddet raporunu yayınladı. Raporda, "Ay boyunca 17 şiddet vakası yaşandı. 26 saldırgan tarafından gerçekleştirilen olaylarda, 25 sağlık çalışanı mağdur oldu" denildi.

Sağlık-Sen’in yayınladığı raporda, kasım ayında yaşanan 17 şiddet olayından 15'inin hem sözlü hem fiili, ikisinin ise sözlü olarak gerçekleştiğine dikkat çekildi. Öte yandan mağdur olan 25 sağlık çalışanından 22'sinin erkek, üçünün ise kadın olduğu görüldü.

Raporda şunlara yer verildi:

"Önceki birkaç ayda düşüş eğilimi gösteren şiddet olayları, kasım ayında yeniden tırmanışa geçti. Ay boyunca 17 şiddet vakası yaşandı. 26 saldırgan tarafından gerçekleştirilen olaylarda, 25 sağlık çalışanı mağdur oldu. Ne yazık ki tüm bunlar olurken şiddet olaylarını önlemekle sorumlu olanların tavrı, izlemenin ötesine geçmedi. Özellikle popüler kültür ve bu kültürün oluşumuna büyük katkı sunan diziler, filmler, programlar ile rol model konumundaki kişilerin söylem ve eylemleri, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti özendirmektedir. Sağlık Bakanlığı, ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliğine giderek dizi, film ve program yapımcılarından, rol modellerden tersi bir misyon üstlenmelerini sağlayabilir. Bakanlık, şiddet sorununa yönelik toplumsal seferberlik amacıyla elbette daha pek çok icraatta bulunabilir. Ancak bunun için öncelikle kendi bünyesinde bir zihniyet seferberliği başlatmalıdır. Şiddet sorununun asgari düzeye çekilebileceğine ve bunun için öncelikle kendisinin yapması gerekenler olduğuna inanması gerekmektedir.

Kasım ayında yaşanan şiddet olaylarını gerçekleştirenlere baktığımızda, yine baş faillerin değişmediğini görüyoruz. Ay boyunca 17 şiddet olayının 10’unu hastalar gerçekleştirirken beşine hasta yakınları, ikisine ise kendi bilmez kişiler sebebiyet verdi. Şiddet olaylarının bizzat hasta ve hasta yakınları tarafından gelmesi sağlık çalışanlarını derinden yaralarken aynı zamanda nitelikli sağlık hizmetinin verilmesini de aksatmaktadır. Kasım ayında 17 şiddet vakasının 15’i hem sözlü hem fiili, ikisi sözlü olarak vuku buldu. Şiddet olaylarının en çok yaşandığı yer yine hastaneler oldu. 14 şiddet olayı hastanelerde cereyan ederken iki olay aile sağlığı merkezlerinde, bir olay ise sahada yaşandı. Ay boyunca altı doktor, altı sağlık çalışanı, altı güvenlik görevlisi, üç hemşire, üç ATT ve bir idareci şiddete maruz kaldı. Branş ve görev ayrımı yapmayan şiddet, cinsiyet ayrımı da yapmadı. Üçü kadın, 22’si erkek olmak üzere 25 sağlık çalışanı şiddet mağduru oldu.

"Sağlık çalışanlarının adalete olan güveni sarsılmakta"

Kasım ayı boyunca yaşanan şiddet vakalarına sebebiyet veren 26 saldırganın 13’ü hakkında herhangi bir işlem yapılmadı. Gözaltına alınan altı saldırgan serbest bırakılırken dört saldırgan hakkında ise soruşturma başlatıldı. Bir saldırgan, yöneticileri tarafından görevden uzaklaştırıldı. Saldırganlardan sadece ikisi tutuklandı. Adli mercilerin sağlık çalışanlarına yönelik şiddet kararları her ay olduğu gibi bu ay da tepkilere neden oldu. Eski Milletvekili Kazım Ataoğlu ile kardeşi Hasan Fehmi Ataoğlu’nun yargılandığı 'görevli doktora tehdit ve hareket' davasında, sanıklara 440 TL adli para cezası verildi ve bu ceza erteledi. Malatya’da yaşanan bir olayda ise acil serviste görevli doktor ile sağlık çalışanını darp etmesine rağmen mahkemece serbest bırakılan saldırgan, sosyal medyadaki tepkiler üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı kararıyla tekrar gözaltına alındı. Saldırgan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Adli mercilerin bu ve benzer uygulamaları, sağlık çalışanlarının adalete olan güvenini sarsmaktadır. Elbette bu tür adli uygulamalar, saldırganları daha da cesaretlendirmektedir." (ANKA)