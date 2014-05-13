Sağlık sektörüne yıpranma payı gelecek

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , Sağlık Sen'in Hemşireler Günü Büyük Türkiye Buluşması'na katıldı. Ebeler ve hemşireleri temsilen kürsüye çıkan Hemşire Şenay Özkan, Başbakan Erdoğan'a 'Yıpranma sorunları temel sorunlarımızdan bazılarıdır' dedi. Şenay hemşirenin talebi salonda alkışlarla desteklendi. Başbakan Erdoğan, sağlık sektöründe çalışanlara beş yıl hizmet vermeleri halinde bir yıl yıpranma payı verileceğini söyledi.

Sorunlarını, Başbakan Erdoğan'a anlatan Şenay Özkan şunları söyledi; "Mesleklerini en iyi ve özverili şekilde yapmaya çalışan zaman zaman da hasta ve hasta yakınları tarafından sözlü yada fiziksel şiddete maruz kalan, ayda ortalama mesai fazlası 8 gün nöbet tutan biz hemşirelerin bu durumuna duyarlılık göstereceğinize inanıyoruz. Ayda ortalama 8 gün nöbet tutan bir ebe veya hemşirenin eşinin de sağlık çalışanı olduğu düşünüldüğünde bu ailenin bir ayda 16 günü ayrı geçmektedir. Bu sebeple yapılacak düzenlemelerle kreşlerin zorunlu hale getirilmesi ve 7 gün 24 saat hizmet vermesi bizlerin iş motivasyonunu olumlu yönde etkileyecektir. Yıpranma payı da temel sorunlarımızdan bazılarıdır." Şenay Özkan'ın konuşması büyük alkış aldı.

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş ise, "Sağlık çalışanları bu hizmeti sunarken yıpranıyorlar. Ancak yıpranma payı alamıyorlar. Bunu bir örnekle tanımlayacak olursak, bir kaza yerine sağlık ekibi gidiyor, polis gidiyor, polisin olmadığı yerde jandarma gidiyor, olay yerine temizlemek için itfaiye gidiyor, haberyapmak için gazeteci gidiyor. Oraya giden bütün meslek mensuplarının yıpranma payı var ama 24 saat hizmet eden ve çalışanlarının yüzde 60'dan fazlası bayan olan sağlık çalışanlarına yıpranma payı verilmiyor. Sağlık çalışanlarına yıpranma payı verilmesi konusunda sizlerin desteğini istiyoruz" dedi.

Başbakan Erdoğan, sağlık sektöründe çalışanlara beş yıl hizmet vermeleri halinde bir yıl yıpranma payı verileceğini söyledi.

Erdoğan, "Teklif yeni yasama döneminde gündeme gelecek" dedi.