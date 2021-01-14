Ülkemizde son yıllarda karşılaşılan pek çok olumsuzluğa rağmen, yeteri kadar dikkatle bakıldığında görülebilen, çeşitli alanlarda kayda değer başarılar elde eden belli başlı şahıs ve şirketler geleceğe dair ümitleri tazeliyor. Temelleri 1923 senesinde kurulan Mustafa Nevzat İlaç Sanayi şirketine dayanan Imuneks Farma da; sağlık sektöründe umut verici adımlar atıyor. Temel olarak ilaç, gıda takviyesi ve tıbbi cihaz alanında geliştirmeler yapan firma, özellikle de bu zorlu dönemlerde sağlık alanında orijinal ürün geliştirme ve klinik çalışmalara yaptığı yatırımlar ve elde ettiği dönüm noktası sayılabilecek somut başarılar ile sektörde adından söz ettiriyor.

Mehmet Pisak: “Orijinal ilaç geliştirmede biz de varız"

Imuneks Farma yönetim kurulu başkanı Mehmet Pisak, orijinal ilaç geliştirmede Türkiye’de en ön sıralarda olduklarını belirtiyor. Kariyerine aile şirketi Mustafa Nevzat İlaç’ta başlayan Pisak, şirketin dünyanın en büyük ilaç şirketlerinden bir tanesi olan Amgen’a satılmasından sonra, orijinal ilaç geliştirme çalışmalarına devam etmek için sektörde kalmış, Imuneks Farma’nın temelleri de böylece atılmış. Bugün ise Türkiye’de en fazla orijinal tedavi geliştirme çalışması yapan firmalardan biri olduklarının altını çizen Mehmet Pisak, Imuneks Farma ürünleri ile yapılan klinik çalışma sayısının 9’u bulduğunu, ve bu çalışmaların bazılarından elde edilen sonuçların dünyada altın standart olarak kabul edilen tedavilerden yüksek etkinlik gösterdiğini belirtiyor.

Orijinal İlaç & Jenerik İlaç Arasında Ne Fark Var?

Basitçe açıklamak gerekecek olursa, orijinal ilaçlar, bir hastalığın tedavisinde önceden kullanılmamış bir etken maddenin ilk kez kullanıldığı, çeşitli klinik çalışma aşamalarını geçerek piyasaya çıkarılan ilaçlardır. Jenerik ilaçlar ise, orijinal ilaçların patent süreleri dolduğu zaman, bire bir aynı etkiyi gösterdiklerini çeşitli sağlık otoritelerine kanıtlayıp o ilacın eşdeğeri olarak piyasaya sürülen ilaçlardır.

Mehmet Pisak’ın sözlerinden alıntı yapacak olursak;

“Orijinal ilaç geliştiriyor olmak; patent haklarına sahip olmaktır. Dünya piyasalarına ilk giriş hakkıdır. Kopya eden değil, kopya edilen olmaktır, dolayısıyla bir bağımsızlık ibaresidir. Bunların yanında, en önemlisi bir hastalığa ilk çözümü buluyor olmanın paha biçilmez mutluluğudur.”

Yapay Zeka Destekli İnovatif Çalışmalar

Yapay zeka, günümüzde eğitimden eğlenceye, ticaretten bilime kadar oldukça geniş bir yelpazeye yayılan pek çok alanda kullanılıyor. Sağlık da bu alanlardan bir tanesi. Imuneks Farma’nın geliştirdiği derin öğrenme (deep learning) sistemiyle çalışan yapay zeka sistemi, geniş online veri tabanı ve üstün veri işleme kapasitesi sayesinde laboratuvar ortamında ulaşması aylarca sürecek sonuçlara saatler içinde erişilmesini mümkün kılıyor. Örneğin bu sistem sayesinde, bilinen bir molekülün ağrı tedavisinde morfin türevlerinden çok daha etkili olabildiği keşfedilmiş bulunmakta…

Imuneks Farma; ilaç, takviye edici gıda ve tıbbi cihaz alanlarındaki inovatif yaklaşımını sürdürmeye ve ürün portföyünü geliştirmeye devam ediyor. Şirket, mevcut projelerini başarıyla tamamladıktan sonra, çalışmalarını influenza ve çeşitli nadir hastalıklar üzerine sürdürmeyi planlıyor.