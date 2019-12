-SAĞLIK PERSONELİNİN EK ÖDEME ORANLARI DÜŞÜYOR ANKARA (A.A) - 26.01.2011 - Döner Sermaye İşletmelerine tek tip standart yapı geliyor. Sağlık personelinin ek ödeme oranlarında indirime gidilirken, kamudaki döner sermaye işletmesi sayısı da 2.703'ten 105'e düşürülüyor. Maliye Bakanlığı, 1927'lerden beri çıkarılan kanunlarla faaliyette bulunan döner sermaye işletmelerini yeniden düzenliyor. Bakanlıkça hazırlanan ve ilgili kamu kuruluşlarına görüş için gönderilen ''Döner Sermaye İşletmeler Kanun Taslağı'' ile bütün döner sermaye işletmeleri, standart bir yapıya kavuşturuluyor, ayrı kanun ve yönetmeliklerle kurulan işletmeler, tek mevzuat altında toplanıyor. Mevcut kanunlarda yer alan bazı hükümler, yeni düzenlemeye aynen aktarılırken, aralarında ek ödemenin de bulunduğu bazı hususlarda ise değişikliğe gidiliyor. 41 maddeden oluşan taslağa göre, kamu idarelerinin her birinde yalnızca bir döner sermaye işletmesi olacak. Böylece 2010 yılı sonu itibariyle 2.703 olan döner sermaye işletme sayısı 105'e düşecek. Ancak, bu işletmelere bağlı istenildiği kadar birim oluşturulabilecek. Resmi verilere göre, kamuda 2.375'i genel, 328'i de özel bütçeli kuruluşlara ait olmak üzere 2 bin 703 döner sermaye işletmesi bulunuyor. Sağlık Bakanlığı, 1.040 işletme ile en fazla döner sermaye işletmesi olan kurum olurken, Sağlık Bakanlığını 914 işletme ile Milli Eğitim Bakanlığı, 247 işletme ile Orman Genel Müdürlüğü, 187 işletme ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 84 işletme ile Çevre ve Orman Bakanlığı, 78 işletme ile de üniversiteler takip ediyor. Milli Savunma Bakanlığındaki döner sermaye işletme sayısı 59, Başbakanlıkta 51, vakıflarda 3, diğer kurumlarda ise 12 olarak belirleniyor. -VARLIKLARI, DEVLET MALI SAYILACAK- Kanun taslağındaki diğer bazı düzenlemeler de şöyle sıralanıyor: -Döner sermaye işletmelerinin faaliyetleri, idarenin görev ve yetki alanıyla sınırlı olacak. İşletmeler, vergi, resim ve harca konu olacak alanlarda faaliyette bulunamayacak. İşletmeler, mali borçlanma yapamayacak, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde kullanılması, hesap verebilirliğin ve saydamlığın sağlanması esas olacak. -İşletmelerin giderlerini, kendi faaliyet gelirleriyle karşılamaları öngörülürken, işletmelerin varlıkları da devlet malı sayılacak. -YÖNETİM KURULLARI OLUŞTURULUYOR- -Döner sermaye işletmelerine yönetim standardı gelecek. Bu çerçevede işletmesi bulunan her bir idare merkezinde, işletmenin en üst karar organı niteliğinde, 5 üyeli bir yönetim kurulu oluşturulacak. -EK ÖDEME DAHİL HARCAMALARA SINIR- -İşletme harcamalarına sınır gelecek. Buna göre, işletme birimlerinin personel giderleri, ek ödeme dahil, bütçe gelirlerinin yüzde 30'undan fazla olamayacak. Maliye Bakanı, bu oranı, işletmeler itibariyle yüzde 20'ye kadar indirmeye ve yüzde 45'e kadar yükseltmeye yetkili olacak. -HAZİNE PAYI- -Hazine payı uygulamasında mevcut oranlara bağlı kalınacak ve işletme biriminin tahsil edilen aylık bütçe gelirinin yüzde 15'i en geç takip eden ayın 20'sine kadar genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimine yatırılacak. Bu oran Maliye Bakanınca işletmeler itibariyle yüzde 1'e kadar indirilebilecek, aynı şekilde yüzde 20'ye kadar yükseltilebilecek. -EK ÖDEMELERDE DEĞİŞİKLİK- -Ek ödemelerde sistem değişiyor. Mevcut sistemde, tahakkuktan elde edilen gelirden ek ödeme yapılırken, taslakta tahsil edilen gelir üzerinden ek ödeme uygulamasına geçiliyor. Böylece, katkı payı için tahakkuk edilen gelirin tahsili şartı getiriliyor. -Ek ödeme oranları yeniden düzenleniyor. Taslakta, sağlık dışındaki personelin ek ödemelerindeki mevcut oranlar aynen korunuyor. Sağlık personelinde 5947 Sayılı Üniversite ve Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanundaki sistem esas alınırken, sağlık personelinin ek ödeme oranlarında ise indirime gidiliyor. Ancak, aylık katkı payı oranları azaltılırken, eski ve yeni oranlar arasındaki farkın, döner sermaye işletmesinin yıl sonunda kar elde etmesi şartıyla, yıl sonunda 1 defada sağlık personeline ödenmesi öngörülüyor. Tam Gün Yasasında, klinik şefleri ve şef yardımcıları ile uzman tabip kadrosuna atanan profesör ve doçentlerde yüzde 800 olarak belirlenen ek ödeme oranı, Döner Sermaye İşletmeleri Taslağında yüzde 740, uzman tabip ve tıpta uzmanlık mevzuatında belirtilen dallarda uzman olanlar ile uzman diş tabipleri için yüzde 700 olan oran da, Taslakta yüzde 650 olarak düzenleniyor. Pratisyen tabip ve diş hekimleri için Tam Günde yüzde 500 olarak yer alan ek ödeme oranı, taslakta yüzde 465'e, idari sağlık müdür yardımcısı, hastane müdürü ve eczacıların yüzde 250 olan ek ödeme oranı yüzde 235'e, başhemşirelerin yüzde 200 olan ek ödeme oranı yüzde 190'a, döner sermaye muhasebe birimi personeli ve diğer personelin yüzde 150 olan ek ödeme oranı da yüzde 140'a düşürülüyor. Aradaki farkın, işletmenin yıl sonunda kar elde etmesi halinde personele ödeneceği belirtiliyor. -YÖNETİCİLERE KAR İÇİN TEŞVİK- -Kar eden döner sermaye işletmelerinin yönetim kurulu başkan ve üyelerine, yılda bir kez KİT Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri için YPK tarafından belirlenen aylık ücretin 6 katı tutarında ödeme yapılacak. -ÖZEL HÜKÜMLER- -Mevcut Döner Sermaye Kanunlarındaki hükümleri de kapsayan Taslak uyarınca, Türk silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu kapsamındaki hak sahipleri ve boş yatak olması kaydıyla, döner sermayesi bulunan askeri hastanelerde, mevcut yatak sayısının yüzde 10'unu geçmemek üzere her yıl Genelkurmay Başkanlığı tarafından belirlenecek oran veya sayıda, GATA ve eğitim hastanelerinde mevcut yatak sayısının yüzde 5'ini geçmemek üzere işletme yönetmeliğinde belirtilecek oran ve sayıda sivil hastalar muayene ve tedavi olabilecek. -6 İŞLETME TASFİYE OLACAK- -Taslağa konulan bir geçici maddeye göre, Devlet Personel Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi, Vakıflar Genel Müdürlüğü Ayvalık Vakıf Zeytinlikleri ve Vakıf Menba Suları Döner Sermaye İşletmeleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi ile Milli Eğitim Bakanlığı Basımevi Döner Sermaye İşletmeleri, yeni düzenleme yürürlüğü girdiğinde tasfiye olacak.