Sağlık örgütlerinden şiddetin son bulması için 'Beyaz Miting' çağrısı

Sağlık meslek ve emek örgütleri Sağlıkta şiddetin son bulması için 'Beyaz Miting' çağrısı yaptı. “Sağlıkta şiddet durmazsa iş bırakacağız” uyarısında bulunan sağlık ve meslek örgütleri, 5 acil talep sıraladı.

Ankara'daki sağlık meslek ve emek örgütleri, sağlıkta yaşanan şiddetle mücadele ve taleplerin kabul edilmesi için 15 Mart'ta kentte yapılacak Beyaz Miting'e ilişkin ortak basın toplantısı düzenledi. Ankara Tabip Odası (ATO) binasında yapılan açıklamaya, Ankara Diş Hekimleri Odası (ADO) Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özsoy, ATO Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Bulut, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi Selma Güngör, ATO Genel Sekreteri Ali Karakoç, Sağlık Emekçileri Sendikası (SES) Eş Genel Başkanı Gönül Erdem ile sağlık meslek ve emek örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Sorunları kaynağı sağlık politikalarıdır"

Toplantıda konuşan ADO Başkanı Serhat Özsoy, sağlık hizmeti sunumunda yaşanan sorunların kaynağı uygulanan sağlık politikaları olduğunu belirtti. 2003 yılından itibaren uygulanmaya başlanan 'Sağlıkta Dönüşüm Projesi’ni' eleştiren Özsoy, “Sağlıkta şiddet, ekonomik krizden, yoksulluktan, işsizlikten, anayasal hakların askıya alınmasından, sosyo-ekonomik kutuplaşmadan, siyasilerin ötekileştirici söylemlerinden, kısacası ülkenin içinde bulunduğu sosyal ve sınıfsal ikliminden bağımsız değildir. İş cinayetleri, kadın cinayetleri ve insan hakları ihlalleri incelendiğinde eşzamanlı olarak şiddet ikliminin sertleştiği görülecektir” dedi.

Sağlıktaki şiddet iklimini sonlandırmak çin mücadele ettiklerini belirten Özsoy, "görevimiz olan sağlık hizmetini şiddetsiz ve barışçıl bir ortamda, aldığımız bilimsel eğitimin gereklerini yerine getirerek ve halkımızın ihtiyaç duyacağı nitelik ve gereklilikte sunmayı başaracağız. Aldığımız eğitimin, bize yüklenen toplumsal ve kamusal sorumluluğu yerine getirecek, emeğimizin karşılığını alacağız" ifadelerini kullandı.

Özsoy, konuşmasının devamında sağlıkta şiddetin son bulması şu talepleri sıraladı:

TTB’nin hazırladığı sağlık emek ve meslek örgütlerinin desteklediği "sağlıkta şiddet yasa tasarısı” Meclis tarafından hemen yasalaştırılsın.

Sağlık hizmeti sunarken yaşanan şiddet iş yeri kazası ve meslek hastalığı olarak değerlendirilsin.

Muayene randevuları hastaya yeterli süre ayrılacak şekilde düzenlensin.

Acil servislerde sadece acil hastalara hizmet verilsin.

Birinci basamak sağlık hizmetleri güçlendirilsin, sevk zinciri uygulamasına geçilsin hemen şimdi

"Sağlıkta şiddet sorunu çözülmezse iş bırakacağız"

SES Eş Genel Başkanı Gönül Erdem ise şiddetin durmaması durumunda iş bırakacaklarını vurguladı. Şiddetin her geçen gün artmakta olduğunu belirten Erdem, "Şiddetin her türlüsüne maruz kalıyoruz. Ama biz bu şiddeti rutin bir şiddet olarak görmüyoruz. Bu AKP iktidara geldiğinden beri artan şiddetten sağlık politikalarından bağımsız değildir. Şiddet engellenmesi, sağlıkta dönüşüm programı iptal edilmeli. Sağlıkta şiddetin durması için beraber sesimizi yükselteceğiz” diye konuştu.