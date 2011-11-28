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Yaşam

Sağlık ocağında ‘orgazm’ davası

Sağlık ocağında çalışan pratisyen doktorun, kadın hastasına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 12 yıla kadar hapsi istendi.

28 Kasım 2011 02:00

 T24- Sağlık ocağında çalışan pratisyen doktor hakkında, kadın hastasına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla 12 yıla kadar hapis istendi.


Hürriyet'in haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre olay şöyle gelişti: Geçtiğimiz şubat ayında, S.D. adlı kadın polise başvurarak ameliyat sonrası pansuman için bir sağlık ocağına gitti. Pansumanın ardından pratisyen Dr. E.M.’ye (52) muayene oldu. S.D., doktorun tahlil yaptırması gerektiğini, ücreti konusunda yardımcı olacağını söyledi.


Doktor, bir cumartesi günü telefonla sağlık ocağına çağırdığı kadının pansuman odasında soyunmasını istedi. “Sıvı örnek almak için orgazm olman lazım” dediği S.D. bunun olmayacağını ifade edince, Dr. E.M. kendisine, “Ben sana yardımcı olurum” dedi. Dr., bir elini dudağına diğer elini ise cinsel organına soktuğu S.D.’den sürüntü aldı.


S.D.’nin olayı anlattığı bir arkadaşı, olayı delillendirip doktordan şikayetçi olmasını önerdi. Olayını delillendirmek amacıyla sağlık ocağına tekrar giden kadın, doktorla yaptığı seks muhabbetini kayda aldı. Şüpheli sıfatıyla ifadesine başvurulan Dr. E.M., S.D.’nin kendisiyle yakınlaşmak istediğini, kabul etmeyince iftiraya uğradığını söyledi.


Soruşturma sürerken, S.D. doktor hakkındaki şikâyetinden vazgeçti. E.M.’nin uzman olmadığı halde S.D.’ye jinekolojik muayene yaptığı öne sürülen iddianamede, şüphelinin hekimlik sınırlarını aşarak cinsel saldırıda bulunduğu öne sürüldü. Hakkında 12 yıl hapis istemiyle dava açılan Dr. E.M., İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanacak.



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