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Sağlık meslek örgütlerinden Bakan Koca'ya Koronavirüs önerileri

13 Mart 2020 20:28

Sağlık meslek örgütleri temsilcileri, Koronavirüs için alınması gereken sağlık tedbirlerini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla paylaştı. Görüşmede olası Koronavirüs vakası artışında yetersiz kalabilecek önlemler hakkında uyarılarda bulunuldu.

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