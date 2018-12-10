Sağlık merkezinden televizyon ve bilgisayar çalındı

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde, göçmenlerin tedavisi için hizmet veren sağlık ocağına giren hırsız ya da hırsızlar, 1 dizüstü bilgisayar ile 1 televizyon çaldı.

İstasyonaltı Mahallesi Kooperatif Sokak\'taki Bab-ı Şifa Göçmen Sağlığı Merkezi\'ne bu sabah gelen görevliler, pencere ve kapının kırık olduğunu gördü. Yapılan kontrolde doktora ait 1 dizüstü bilgisayar, 1 geniş ekran televizyonun çalındığını belirlendi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Hırsızlığı yapanın kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.



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