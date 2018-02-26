Sağlık kontrolüne götürülen şüpheli, polisin elinden kaçtı

Mustafa KANLI/ GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP\'te gözaltına alınıp sağlık kontrolü için kelepçesiz halde hastaneye götürülen şüpheli, polisin elinden kaçtı. Polislerin kovaladığı şüpheli, kısa sürede yakalanıp kelepçelendi.

Olay, öğle saatlerinde Şehitkamil Devlet Hastanesi\'nde meydana geldi. Aile içi şiddet nedeniyle aranan ismi açıklanmayan şüpheli, polis tarafından yakalandıktan sonra sağlık kontrolü için Şehitkamil Devlet Hastanesi\'ne getirildi. Araçtan indirilen şüpheli, kelepçesiz halde kaçmaya başladı. Polislerin peşinden koştuğu şüpheli, araçların arasına karışıp izini kaybettirmeye çalıştı. Polislerin kovaladığı şüpheli, kısa sürede yakalanıp kelepçelendi. Hastaneye getirilip sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, emniyete götürüldü.



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