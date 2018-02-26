T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sağlık kontrolüne götürülen şüpheli, polisin elinden kaçtı

Mustafa KANLI/ GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP'te gözaltına alınıp sağlık kontrolü için kelepçesiz halde hastaneye götürülen şüpheli, polisin elinden kaçtı

26 Şubat 2018 15:18

Mustafa KANLI/ GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP\'te gözaltına alınıp sağlık kontrolü için kelepçesiz halde hastaneye götürülen şüpheli, polisin elinden kaçtı. Polislerin kovaladığı şüpheli, kısa sürede yakalanıp kelepçelendi.
Olay, öğle saatlerinde Şehitkamil Devlet Hastanesi\'nde meydana geldi. Aile içi şiddet nedeniyle aranan ismi açıklanmayan şüpheli, polis tarafından yakalandıktan sonra sağlık kontrolü için Şehitkamil Devlet Hastanesi\'ne getirildi. Araçtan indirilen şüpheli, kelepçesiz halde kaçmaya başladı. Polislerin peşinden koştuğu şüpheli, araçların arasına karışıp izini kaybettirmeye çalıştı. Polislerin kovaladığı şüpheli, kısa sürede yakalanıp kelepçelendi. Hastaneye getirilip sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli, emniyete götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa KANLI GAZİANTEPDHA GAZİANTEPPolislerinOlayDevlet HastanesiAileAraçtanHastaneyeFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24