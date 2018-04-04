Sağlık kampüsü inşaatı yükseliyor

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'deki en büyük sağlık yatırımı İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü Projesi\'nin yüzde 5\'lik kısmı tamamlandı. İl Sağlık Müdürü Bediha Salnur, 6 ayrı hastanenin bulunacağı kampüste 3 yıl sonra sağlık hizmeti verilmeye başlanacağını söyledi.

Ege Bölgesi\'nin en büyük, dünyanın ise en büyük 10 sağlık yerleşkesinden olacak İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü\'nün inşaatı yükseliyor. Sağlık kampüsünün temeliyle ilgili sıkıntının atlatılmasının ardından yapım sürecine başlanıldığını belirten İzmir İl Sağlık Müdürü Salnur, zemin düzeltilmesinin uzun sürdüğünü; ancak inşaatın hızla yükseldiğini dile getirdi.

Projenin yüzde 5\'lik kısmının gerçekleştirildiği bilgisini veren Salnur, \"Zemin düzeltildikten sonra inşaat süreci hız kazandı. Kampüs içerisinde 6 farklı hastane yapılıyor. Biri yükselirken, diğerinin temeli atılıyor. 3 yıl sonra hepsinin tamamlanmasını planlıyoruz. Yüzde 5\'lik kısmı bitti\" dedi.

Özel sektör ve kamu ortaklığıyla yapılacak kampüste 2 bin 60 hasta yatağı bulunacağını kaydeden Salnur, nitelikli yoğun bakım üniteleriyle hizmet verileceğini açıkladı. Kapalı psikiyatri odalarının bulunacağı kampüste, fizik tedavi ve onkoloji bölümleri için ayrı binalar hazırlanacağını belirten İl Sağlık Müdürü Salnur, \"Bu kampüs, sadece ilimizin değil; bölgemizin ihtiyacını karşılayacak. Ege Bölgesi ve Türkiye genelinden hastalar tedavi olmak için ilimizi tercih edecek. Tek kişilik odalar ile hastalara otel konforu sunulacak. İzmir\'in kuzey aksına hitap ediyor gibi görünse de civar illerden hastalar da bu hastaneleri tercih edecek. İzmir\'in gelecekte üst düzey hizmet veren bir sağlık merkezi olacağına inanıyorum\" diye konuştu.

RAKAMLARLA SAĞLIK KAMPÜSÜ

İzmir Bayraklı Entegre Sağlık Kampüsü Projesi\'nde 715 yataklı Genel Hastane, 424 yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 380 yataklı Kardiyovasküler Cerrahi Hastanesi, 141 yataklı Onkoloji Hastanesi, 300 yataklı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi ve 100 yataklı Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi olmak üzere toplam 6 hastane bulunacak. Toplam inşaat alanının 628 bin 183 metrekareyi bulduğu kampüste, oda sayısı 1758, yatak sayısı ise 2 bin 60 olacak. Kapalı otopark alanının 163 bin 323 metrekare olacağı kampüste ameliyathane sayısı 51, poliklinik sayısı 414, yoğun bakım yatak sayısı ise 353\'ü bulacak. 6 bin kişiye istihdam sağlanacak sağlık kampüsünü, hastalar ve ziyaretçiler dahil günlük 72 bin kişinin kullanması bekleniyor.

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