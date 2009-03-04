Sağlık-İş'te Mustafa Başoğlu görevi devraldı

Türkiye Sağlık-İş'in 28 Şubat'taki genel kurulunda yeniden genel başkanlığa seçilen Mustafa Başoğlu, görevi kayyumdan devraldı.



Başoğlu, yönetim devir-teslimi için sendika genel merkezinde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, daha önce Ankara 16. İş Mahkemesi kararı ile sendikaya kayyum atandığını hatırlattı. Türkiye Sağlık-İş'in 28 Şubat'ta yapılan genel kurulunda delegelerin kendisine güvenlerini ifade ettiklerini ve görevi yeniden devraldıklarını belirten Başoğlu, sendikayı 3 aya yakın bir süre kayyumun idare ettiğini anımsattı.



Kayyumun, sendikayı tarafsız ve sendika çıkarlarını koruyarak yönettiğini ifade eden Başoğlu, yaklaşık 3 ay boyunca yönetimi üstlenen avukatlar Necdet Pakdil, Muzaffer Karayel ve Fatih Zengin'e teşekkür etti. Başoğlu, görevi bugün itibarıyla kayyumdan devraldıklarını belirterek, "Atanmışlar gidiyor, seçilmişler geliyor" dedi.



Avukat Necdet Pakdil de yeni yönetim seçilene kadar sendikayı yönetme görevinin kendisine ve arkadaşlarına verildiğini hatırlatarak, bu sürede sendikayı tarafsız bir şekilde yönetmeye ve seçime uygun bir ortam hazırlamaya çalıştıklarını anlattı.



Seçim sürecine kadar hem Başoğlu hem de muhalifi Mehmet Ali Tanrıverdi'ye eşit mesafede durduklarını belirten Pakdil, yeniden genel başkalığa seçilen Başoğlu'nu kutladı ve başarı dileğinde bulundu.



Sendikanın 9-10 Haziran 2007'de yapılan olağanüstü genel kurulunu, sendikada 47 yıl genel başkanlık görevini üstlenen Mustafa Başoğlu'nun listesinin kazanmasının ardından Sivas Şube Başkanı Yusuf Topçu, "delegeler arasında emeklilerin de bulunduğu" gerekçesiyle iptal davası açmıştı. Ankara 16. İş Mahkemesi, kongrenin iptaline karar verirken, Yargıtay 9. Hukuk Dairesi de mahkeme kararına yapılan itirazı reddetmişti. Mahkeme kararının kesinleşmesinin ardından, sendikanın olağanüstü genel kurulunu kanun ve tüzük hükümlerine göre en kısa zamanda toplamak ve yeni yönetim kurulu seçilinceye kadar cari işlemleri yürütmek üzere, 4 Kasımda üç avukattan oluşan kayyum tayin edilmişti.

