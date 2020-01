'Sağlık endüstrisi, rezerv bir savunma sanayidir'

Yaprak KOÇER/SAMSUN, (DHA) - DÜNYADA cerrahi el alet üretici firmaların kümelendiği üç kentten biri olan Samsun\'da düzenlenen toplantıda, sağlık endüstrisinin stratejik bir sektör olduğu vurgulandı. Samsun Medikal Sanayi Kümelenme Derneği Başkanı Dr. Ahmet Aydemir, \"Rezerv bir savunma sanayidir. Şu anda çevremiz ateş çemberi. Her an bir ambargo ile karşılaşmamak elde bile değil. Bizim orta, yüksek teknoloji çalışan sns makinalarımız bir gece silah üretimine geçebilir, uzay ve uçak sanayine, otomotiv sanayine de üretim yapabilir\" dedi.

Samsun\'da Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından \'Samsun sağlık endüstrisi zirvesi\' programı düzenlendi. Kentteki bir otelde gerçekleştirilen programda tıbbi cihaz ve cerrahi el aletleri konusunda Türkiye\'de yapılan üretim, ihracaat ve ithalat durumu ile ilgili bilgiler verildi. Tıbbi cihaz üretimi yapan firmalar stant açarak ürettikleri ürünleri tanıttı.

REZERV BİR SAVUNMA SANAYİ

İki gün sürecek programın açılış kısmında konuşma yapan Samsun Medikal Sanayi Kümelenme Derneği Başkanı Dr. Ahmet Aydemir, \"Amacımız Türkiye\'de tıbbi cihaz üretiminin her alanda olduğu gibi yerlileştirilmesi millileştirilmesi. Bu hep beraber yapacağımız bir şey. Türk tipi sanayileşme modelini konuşma zamanı geldi. Serbest piyasa ekonomisi adı altında yıllarca Avrupa ve Amerika\'nın pazarı olduk. dolayısıyla yaşadığımız ekonomik sıkıntılarda bunların sebepleri olmuştur. Türk tipi sanayileşme modelinde Kore , Çin, nasıl sanayileşti; Avrupa, Amerika neler yaptı, Biz de Türkiye olarak bir takım fikirlerimizi ortaya koyup bunları olgunlaştırıp bence ivedilikle sunmak lazım. Medikal sektörünün dünyadaki ticaret hacmi 400 milyar civarında. Yüzde 90\'ı 30 kadar uluslararası firma tarafından paylaşılıyor. Türkiye\'de ihracat rakamı 650-750 milyon dolar olarak ifade ediliyor. Sağlık endüstrisi stratejik bir sektördür. Rezerv bir savunma sanayidir. Şu anda çevremiz ateş çemberi. Her an bir ambargo ile karşılaşmamak elde bile değil. Dolayısıyla bu sektörün bir sebep daha sunuyoruz ki ayakta tutulması ve desteklenmesi lazım. Bizim orta, yüksek teknoloji çalışan sns makinalarımız bir gece silah üretimine geçebilir, uzay ve uçak sanayine , otomotiv sanayine de üretim yapabilir\" dedi.

MEDİKAL ÜRÜNLER İHRACATA YÜKSEK GELİR

Samsun Valisi Osman Kaymak ise yaptığı konuşmada dünyada sadece Almanya’nın Tuttlingen, Pakistan’ın Sialkot ve Türkiye\'den ise Samsun cerrahi el aletleri üretici firmaların kümelendiği kentler arasında yer aldığını belirtti. Vali Kaymak, \"Sağlık sektörü Samsun\'da en önde gelen sektörlerden birisidir. Bunun içerisinde tıbbi cihat üretimi önemli bir yer kaplamaktadır. Bu sektör gelişmeye Ar-Ge ve yeniliğe oldukça acık, yüksek potansiyel taşıyan, teknolojiye dayalı ve aynı zamanda emek yoğun bir sektör olma özelliği taşımaktadır. Bu sektör makina yatırımları itibariyle savunma sanayi ile hemen hemen aynı özelliklere sahip olup, ham madde ve teknik çizimleri değiştirildiğinde bir gecede ülke savunması için üretime geçebilmektedir. Bu özelliği ile stratejik önemini daha da artırmaktadır. Ülkemizin kilogram başına ortalama ihracat geliri 1,5 dolar civarındayken medikal ürünlerde ihracat bedeli kilogram başına 1000 dolara hatta ürün özelliklerine göre daha yüksek seviyelere ulaşmaktadır\" diye konuştu.



