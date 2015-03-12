Sağlık emekçileri Antalya'da yarın işbırakacak

SES Antalya Şube Başkanı Mustafa Kılınç, halkın aldığı sağlık hizmetine güvenmediğini ve kendilerinin de verdikleri hizmetten memnun olduğunu belirterek, "Sağlık hizmetini alan için de sunan için de 13 Mart'ta görevdeyiz" dedi.

DHA'nın haberine göre, 13 Mart Cuma günü sağlık meslek örgütleri ve tüm sağlık çalışanlarıyla dayanışma içinde grevde olacaklarını kaydeden Kılınç, "Acil sağlık hizmetleri dışında sağlık hizmeti sunamayacağımızı kamuoyuna duyurmak istiyoruz. 14 Mart'ta aile sağlığı merkezleri ve toplum sağlığı merkezlerinde sürdürdüğümüz fazla ve esnek çalışma dayatmasına karşı mücadelemizi sürdürecek, buralardaki nöbetlere gitmeyeceğiz. Güvenli ve güvenceli koşullarda çalışabilmek, demokratik bir ülkede insanca yaşayabilmek için birlikte mücadele etmekten vazgeçmeyeceğiz. Biliyoruz ki güvenli gelecek birleşik mücadele ile mümkündür" diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı'ndan 5 acil talep

Sağlık Bakanlığı'ndan 5 acil talepleri olduğunu vurgulayan Kılınç, talepleri şöyle sıraladı: "Katkı katılım paylarıyla istisnai hizmet tanımıyla fark ücretleriyle 5 dakikalık randevu süreleriyle halkımızın nitelikli sağlık hizmetine erişimi kısıtlanmaktadır. Nitelikli sağlık hizmetine bütün yurttaşlarımızın ücretsiz ulaşabilmesini talep ediyoruz. İnsanüstü bir çabayla ihtiyaç molası dahi vermeden, performans/ciro baskısı altında, şiddet baskısı altında, sağlıksız koşullarda taşeron sistemiyle çalışıyoruz.



Çalışma koşullarımızın acilen gözden geçirilerek düzeltilmesini istiyoruz. Çalışırken de emeklilikte insanca yaşabilmek güvenceli bir gelir istiyor, emekliliğe yansıyan temel ücretlerimizin artırılmasını talep ediyoruz. Yıllarca haftada 40 saatlik yasal sürelerin çok üzerinde ağır koşullarda çalıştığımız halde bugüne denk bir türlü verilemeyen fiili hizmet zammını talep ediyoruz. Sağlık alanındaki mesleki eğitimin niteliğinin giderek bozulduğunu bunun halkımızın geleceğini tehdit ettiğini görüyoruz. Sağlık eğitiminde melek örgütleriyle ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapılmasını, sayıyı değil niteliği önceleyen bir politikayı talep ediyoruz."

Kılınç, tüm sağlık çalışanlarını ve Antalya halkını yarın saat 13.30'da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde buluşmaya davet etti.