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Spor

Sağlık durumu ciddiyetini koruyor

Türk futbolu ve Galatasaray camiası Özhan Canaydın'ın hayatını kaybettiği haberiyle sarsıldı.

22 Mart 2010 02:00

T24 - Türk futbolu ve Galatasaray camiası Özhan Canaydın'ın hayatını kaybettiği haberiyle sarsıldı.


Bursa Acıbadem Hastanesi başhekimi Kaya Aksoy, Galatasaray kulübü eski başkanı Özhan Canaydın'ın durumunun ağır olduğunu ancak vefat ettiği iddialarının doğru olmadığını söyledi. Uzun süredir kanser tedavisi gören Galatasaray kulübünün eski başkanı Canaydın'ın durumu çok ağır.


Kaya Aksoy, "Özhan beyin tedavisi sürüyor. Öldüğü yolunda çıkan haberler doğru değil. Sağlık durumu son günlerde olduğu gibi ciddiyetini koruyor" dedi. Pankreas kanserine yakalanan Özhan Canaydın iki yıldır tedavi görüyor.


Galatasaray'dan yalanlama


Galatasaray Kulübü resmi sitesinde Özhan Canaydın'ın ölüm haberini şu ifadelerle yalanladı:


"Kulübümüzün eski Başkanlarından Özhan Canaydın'ın  sağlık durumu hakkında  medya organlarına kısa zaman önce düşen haberler doğru olmamakla birlikte eski başkanımızın sağlık durumu ciddiyetini korumaktadır. Gelişmelerden sitemiz aracılığıyla haber verilecektir."

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