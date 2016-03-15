Sağlık çalışanlarının sosyal medya yasağı Manisa'da başladı

Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla ülke genelindeki kamu hastanelerinde görev yapan sağlık çalışanlarına yönelik Youtube, Facebook, Twitter gibi sosyal medya kullanımıyla ilgili yasak Manisa'da başladı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Manisa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nin sağlık kuruluşlarına gönderdiği yazı ile başlayan yasağa gerekçe olarak ise Sağlık Bakanlığı’nın tüm illere gönderdiği talimat gösterildi. Sağlık çalışanlarının Youtube, Facebook ve Twitter gibi sosyal medyaya erişimi engelenmesi sağlık çalışanlarının bağlı olduğu sendikalarda görüş ayrılıklarını da beraberinde getirdi.

Türkiye Kamu-Sen Konfederasyonu’na bağlı Türkiye sağlık ve Sosyal Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikası (Türk Sağlık-Sen) Manisa Şube Başkanı Rıdvan Mutlu, yasağı olumlu karşıladıklarını belirterek, "Şu an hastane ortamında sağlık çalışanlarımız maillerine bakabiliyor ve internetten günlük işlerini yapabiliyorlar. Şu an sadece Youtube, Facebook ve Twitter gibi sosyal medyalara erişim yasağı uygulandı. Bunu çok olumlu buluyoruz. Mesai saati içerisinde sosyal medyada vakit geçirilmesindense herkes işine bakar" dedi.

Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu’na (KESK) Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Manisa Şube Başkanı Mustafa Irgat da bu tür kısıtlamaların kimseye faydası olacağını düşünmediğini söyledi. Irgat, "Zaten isteyen kendi telefonları ile sosyal medyaya istediği zaman girebiliyor. Sağlık çalışanlarının hastanenin internetini kullanarak, sosyal medyaya girmesi söz konusu değil. Bu kısıtlama kötü bir imaj. Sağlık çalışanları sosyal medya kullanırsa dedikodu yapmaz. Sosyal medya olmadı mı işyerlerinde sürekli insanlar birbirini çekiştiriyorlar. Bu kısıtlamanın bir faydası yok. Tabi bugünlerde Türkiye’nin gündeminde terör var. Eğer terör konuları ile ilgili paylaşımları engellemekse amaç mantıklı olabilir" diye konuştu.

Manisa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Ayhan Korkmaz, yasağın Sağlık Bakanlığı tarafından tüm illerde uygulandığını belirtip, "Hastanelerdeki bilgisayarların veri tabanları Sağlık Bakanlığı’nın serverine bağlı. Erişimdeki yükü azaltmak için böyle bir karar alındı" dedi.