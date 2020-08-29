Sağlık çalışanlarının Marmaray, Başkentray ve İZBAN'dan ücretsiz yararlanma hakları yıl sonuna kadar uzatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sağlık çalışanlarının Marmaray, Başkentray ve İZBAN'dan 31 Ağustos’a kadar ücretsiz olarak yararlanmasına ilişkin kararın, 31 Aralık’a uzatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım süresinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldığı belirtildi. Açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının Türkiye’de kontrolde tutulmasına karşın halen vaka sayılarının günlük bin 400’ü geçtiği anımsatılarak, sağlık çalışanlarının vaka sayılarını düşürmek ve hastaları iyileştirmek amacıyla büyük özveriyle mücadele ettiği vurgulandı. Sağlık çalışanlarının eforunun, gayretinin, özverisinin hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar önemli olduğuna dikkat çekilerek, şöyle denildi:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde bulunan, TCDD Taşımacılık A.Ş tarafından işletilen Marmaray ve Başkentray ile TCDD'nin ortağı olduğu İZBAN'dan sağlık çalışanlarının 31 Ağustos 2020 tarihine kadar ücretsiz yararlanmasına ilişkin kararın süresi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıldı."

Sağlık çalışanlarının, İstanbul’da Marmaray, Ankara’da Başkentray ve İzmir'de İZBAN'dan 22 Mart 2020 tarihi itibarıyla ücretsiz faydalandığı anımsatılarak, bugüne kadar geçen 5 aylık süreçte toplam 1 milyon 278 bin sağlık çalışanının Marmaray, Başkentray ve İZBAN'ı ücretsiz kullandığı belirtildi. Açıklamada "Küresel salgına karşı verdiğimiz milli mücadelenin en önünde her türlü tehlikeyi göze alarak görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarımız için ne yapsak azdır. Biz de işlerinden yorgun argın evlerine dönecek sağlık çalışanlarımızı İstanbul’da Marmaray, Ankara’da Başkentray'da ve İzmir'de İZBAN'ı ücretsiz olarak ulaştırmaya devam edeceğiz" denildi.



