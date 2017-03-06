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Sağlık

Sağlık çalışanlarına şiddet durmuyor; hemşire, hasta çocuğun kazağını çıkardı diye tartaklandı!

Hemşireye saldıran kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı

06 Mart 2017 19:45

Sağlık çalışanlarına şiddete bir yenisi daha eklendi. Denizli’de bir hemşire, yüksek ateş nedeniyle hastaneye gelen bir çocuğun üzerindeki kazağı çıkardığı gerekçesiyle hasta yakınınca tartaklandı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Servergazi Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde dün saat 20.30’da meydana gelen olay, iddiaya göre, şöyle gelişti:

Görevli hemşire Emel Çizmeci, yüksek ateş şikayetiyle sıra bekleyen ve kalın giydirilen bir çocuğun üzerindeki kıyafetleri çıkardığı gerekçesiyle, hasta yakınlarının saldırısına uğradı.

Hasta çocuğun babası E.Y.’nin, hemşireyi tartakladığı sırada araya giren sağlık çalışanları ve güvenlik görevlileri, olayın daha da büyümesini önledi. 

Hemşire Çizmeci’nin saldırı sonrası boynunda kızarıklıklar, kolunda ise morluklar oluştu.

Saldırgan gözaltına alındı; savcılık serbest bıraktı

Çizmeci, kendine saldıran hasta yakınından şikayetçi olurken, olay yerine gelen polis ekipleri E.Y.’yi gözaltına aldı. E.Y. ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 

Sağlık müdüründen kınama

Saldırının ardından İl Sağlık Müdürü Şükrü Arpacı, sosyal medya hesabından olayı kınadı. Arpacı, "Servergazi Devlet Hastanesi Acil Sevis’te çalışırken, hasta yakınları tarafından şiddete uğrayan görevli arkadaşımıza geçmiş olsun der, bu tür saldırıların tekrarlanmamasını temenni ederim. Sağlık çalışanlarına yapılan gerek sözlü, gerek fiziksel şiddetin her türlüsünü kınıyorum" dedi

Sağlık-Sen'den kınama

Sağlık-Sen Denizli Şubesi yönetiminden de olaya kınama geldi. Yaşanan saldırıyı kınayan Sağlık-Sen yönetimi, hemşireye geçmiş olsun temennisinde bulundu, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.

Öte yandan, Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’nin de olayla ilgili savcılığa şikayette bulunduğu öğrenildi.

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