Sağlık çalışanları bugün grevde

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bugün tüm sağlık çalışanları greve gideceğini açıkladı. Türk Tabipler Birliği ve İstanbul Tabip Odası acil vakalar dışında sağlık hizmeti verilmeyeceğini açıklarken, 10 önemli madde için acil olarak taleplerinin yerine getirilmesini istediklerini belirttiler.

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, “Halkın sağlığını korumayı önceleyen bir sağlık sistemi için alanlarda, omuz omuza görevde olmaya davet ediyoruz. Mücadelemiz insanca bir yaşam ve insanca bir sağlık hizmeti sunabilmek” dedi. Eylemi Türk Tabipleri Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası, Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, Türk Hemşireler Derneği, Türk Ebeler Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği’nin birlikte düzenliyor.

Ankara Numune Hastanesi önünde de toplanan yaklaşık 500 kişiden oluşan doktor ve sağlık çalışanı, sağlık bakanlığına yürüyüşe geçti. Sloganlar atarak yürüyen doktorlar Sağlık Bakanlığı’nın önünde açıklama yapacaklar.

Türk Tabipler Birliği kendi internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada acil yerine getirilmesini talep ettiği 10 maddeyi şöyle sıraladı:

1- Çalışan ve emekli tüm sağlık personelinin ücretleri acilen iki katına çıkarılmalı, kamuda çalışan sağlık personelinin ücretleri, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçilerinin Sağlık Bakanlığına sunduğu Sağlık Çalışanlarının Ücretlendirme Skalası ve Türk Tabipleri Birliği’nin hazırladığı “Sağlık Personelinin Tam Süre Çalışmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Tasarısı’nda önerildiği şekilde iş güvenceli tek bir işte çalışarak insanca yaşamaya, mesleki gelişimi sürdürmeye yetecek, emekliliğe yansıyacak biçimde düzenlenmelidir. Sağlık personeli arasında dayanışma yerine rekabete yol açan, uygulamaları değersizleştiren ve hastaları “puan”a dönüştüren mevcut “performansa göre ücretlendirme” sisteminden ivedi olarak vazgeçilmelidir.

2- Sağlık emekçilerine yönelik şiddeti doğuran ve besleyen nedenlere yönelik çalışma ve raporların göz önünde bulundurulması yanında; Sağlık Bakanlığı üzerinden de sağlıklı ve güvenli koşullarda çalışma hakkını güvence altına alacak düzenlemeler ile sağlık ortamlarının şiddetten arındırılması için bu güne kadar ısrarla talep ettiğimiz gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Önemli bir tedbir olarak ta; sağlık çalışanlarının hayatını güvence altına alacak, onların kamuoyu ve hastalar nezdinde küçük düşmesine yol açacak davranış ve söylemlere muhatap olmasını sonlandıracak tedbirlerin alınmasına imkan verecek düzenlemeler Türk Ceza Kanununda bir an önce yapılmalıdır.

3- Sağlık personelinin hastalarına tanı, tedavi ve bakım hizmetlerinde yeterli süreyi ayırabilmeleri için, işin nitelikli yapılmasını sağlayacak standartlara göre düzenlemeler yapılmalı, nitelikli sağlık hizmetinin önü açılmalıdır. Başlangıç için kamu ve özel sektör ayrımı yapılmaksızın on beş dakikadan daha kısa süre içerisinde hasta randevusu verilmemelidir.

4- Birinci basamakta çalışan sağlık personeli arasındaki ücret eşitsizliklerine son verilmeli, aile hekimliğine yönelik nöbet, vb. angarya uygulamalardan vazgeçilmeli; aile hekimliğinde çalışan personel iş güvencesine kavuşturulmalı, aile sağlığı elemanının görevleri sağlığı koruma yönünde olacak şekilde belirlenmeli ve bu görevin hangi sağlık mesleği ile yerine getirileceğine acilen açıklık getirilmelidir.

5- Özel sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin sözleşmelerinde Türk Tabipleri Birliği taraf olarak kabul edilmelidir. İşten çıkarmalar yasaklanmalıdır. Özel sağlık kuruluşlarının SGK’dan yeni hak edişleri, sağlık çalışanlarının mevcut alacaklarının ödendiği belgelenmeden yatırılmamalı, resmi tatil günlerinde rutin poliklinik hizmetleri için provizyon verilmemelidir.

6- Sağlık çalışanını taşeronlaştıran uygulamalar durdurulmalıdır.

7- Sağlık çalışanının mesleki, kişisel ve aile yaşamını olumsuz etkileyen, başta ve öncelikle mecburi hizmet ve geçici görevlendirmeler olmak üzere, çalışma yaşamındaki anti demokratik uygulamalar kaldırılmalı; nöbetli çalışan tüm sağlık personelinin nöbet ertesi izin hakkı istisnasız uygulanmalı, izin biriktirmeye veya durumu ücretle telafi etme yaklaşımlarına hiçbir şekilde izin vermeyecek bir düzenleme yapılmalıdır. 40 saatlik haftalık çalışma süresi, nöbetler de dahil olmak üzere 56 saati geçmemelidir. Çalışılan yerin, yoğun bakım, radyoloji, ameliyathane v.b özelliklerine göre çalışma saati sınırlaması, çalışan sağlığı ve uluslararası standartlar gözetilerek bir an önce düzenlenmelidir.

8- Sağlık alanındaki mesleklerin temel eğitimlerinde niteliği yok sayan uygulamalara acilen son verilmeli; mevcut fakülteler ve yüksek okulların öğretim elemanı, donanım vb. eksiklikleri giderilmeli, buralara derslik ve uygulama alanı kapasitelerinin üzerinde öğrenci alınmasına son verilmelidir.

9- Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliği’nde yer alan ve yurttaşların sağlık hakkını engellemenin yanı sıra sağlık personelinin mesleki ve klinik bağımsızlığını yok eden bütün kısıtlamalar kaldırılmalıdır.

10- Sağlığı ticarileştiren, sağlık hizmetlerini metalaştıran, eşit-ücretsiz-nitelikli sağlık hizmetinin önündeki öncelikli engel olan sağlıktaki bütün katkı-katılım payları ve ilave ücretler kaldırılmalıdır.