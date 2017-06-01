Sağlık Bakanlığı'ndan 'Sigaranı Söndür Çiçeğini Al' kampanyası

Sağlık Bakanlığı tarafından "Dünya Tütünsüz Günü" dolayısıyla tütün ve tütün ürünlerinden çocuk ve gençlerin uzak durmasının teşvik edilmesi amacıyla 'Sigaranı Söndür Çiçeğini Al' kampanyası başlatıldı.

Sağlık Bakanlığı "Dünya Tütünsüz Günü" nedeniyle tütün kullanımının sağlığa zararları konusunda kamuoyunu bilgilendirmek, çocuk ve gençlerin tütün ürünlerinden korunmasını teşvik etmek amacıyla video içerikler hazırladı. Hazırlanan videoların Bakanlığın sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacağı belirtildi. 'Sigaranı Söndür Çiçeğini Al' kampanyası kapsamında İlköğretim öğrencileri tarafından gruplar halinde Ankara'nın birçok park ve bahçesinde farkındalık etkinlikleri yapıldı. Öğrenciler açık havada sigara içenlerin yanlarına giderek sigaraları söndürmelerini istedi. Sigarayı söndürenlere öğrenciler tarafından alkışlanılarak çiçek takdim edildi. Öğrenciler, 'Kendini De Bizi De Zehirleme', 'Sağlığın İçin Sigarayı Bırak', 'Sevdiklerin İçin Bağımlı Olma', 'Sigarasız Hayat İstiyoruz', 'Temiz Bir Dünya İstiyoruz', 'Temiz Hava Çok Güzel' sloganlarıyla sigara içenleri uyardı. Hazırlanan videolarda sigara ve dumanı 'Gözleri Üzerinde' logosuyla kapatıldı.