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Yaşam

Sağlık Bakanlığı'ndan 'Sigaranı Söndür Çiçeğini Al' kampanyası

31 Mayıs "Dünya Tütünsüz Günü" olarak kabul ediliyor

01 Haziran 2017 02:30

Sağlık Bakanlığı tarafından "Dünya Tütünsüz Günü" dolayısıyla tütün ve tütün ürünlerinden çocuk ve gençlerin uzak durmasının teşvik edilmesi amacıyla 'Sigaranı Söndür Çiçeğini Al' kampanyası başlatıldı. 

Sağlık Bakanlığı "Dünya Tütünsüz Günü" nedeniyle  tütün kullanımının sağlığa zararları konusunda kamuoyunu bilgilendirmek, çocuk ve gençlerin tütün ürünlerinden korunmasını teşvik etmek amacıyla video içerikler hazırladı. Hazırlanan videoların Bakanlığın sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılacağı belirtildi. 'Sigaranı Söndür Çiçeğini Al' kampanyası kapsamında İlköğretim öğrencileri  tarafından gruplar halinde Ankara'nın birçok park ve bahçesinde farkındalık etkinlikleri yapıldı. Öğrenciler açık havada sigara içenlerin yanlarına giderek sigaraları söndürmelerini istedi. Sigarayı söndürenlere öğrenciler tarafından  alkışlanılarak  çiçek takdim edildi.  Öğrenciler,  'Kendini De Bizi De Zehirleme', 'Sağlığın İçin Sigarayı Bırak', 'Sevdiklerin İçin Bağımlı Olma',  'Sigarasız Hayat İstiyoruz', 'Temiz Bir Dünya İstiyoruz', 'Temiz Hava Çok Güzel' sloganlarıyla sigara içenleri uyardı. Hazırlanan videolarda sigara ve dumanı 'Gözleri Üzerinde' logosuyla kapatıldı. 

 

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