Sağlık Bakanlığı'ndan 'Refiye' açıklaması: Tedavi için gerekli imkanlarımız mevcut

Sağlık Bakanlığı, ince bağırsağındaki tümör nedeniyle 6 ay ömrünün kaldığı belirtilen Refiye Yılmaz'ın tedavisi için ellerinde imkan olduğunu açıklarken, Türk Kızılayı Refiye için yardım kampanyası başlattı

Sağlık Bakanlığı, 'Gardner Sendromu' hastası Refiye Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili yazılı bir açıklama yaparak "Hastamıza uygulanması gerektiği ileri sürülen ilaç ve nakil konusunda ülkemizde yeterli imkanlar mevcut olup herhangi bir ücret sorunu yoktur. Hastamızın yurt dışında tedavisi zorunlu olması durumunda, bu da ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Ancak bilimsel olarak uygunluğu konusu, bilim adamlarının kararına bağlıdır. Ayrıca hastamızın talebi üzerine bu konuda dünyanın başka ülkelerindeki merkezlerden hastanın durumu hakkında konsültasyon talep edilecektir. Bu merkezlerden farklı bir görüş gelirse bunun gereği de yapılacaktır" dedi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama şöyle:

"Medyamızda, 'Gardner Sendromu' hastası Refiye Yılmaz kardeşimizin ince bağırsak nakli için yurt dışına gitmesi gerektiği, kullandığı ilacının Sağlık Bakanlığı tarafından 5 aydır gönderilmediği gibi ifadeleri yer almıştır. Öncelikle hastamız Refiye Yılmaz’ın tedavi süreçlerini Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğümüz yakinen takip etmektedir. Hastamız Refiye Yılmaz'ın hastalık süreci ile ilgili yaptığımız ön incelemede, İl Sağlık Müdürlüğümüzce hastamız, ince bağırsak nakli konusunda dünyanın sayılı kurumları arasında olan Bakanlığımıza bağlı İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmiştir. Burada yapılan tetkikler neticesinde Refiye Yılmaz için acil ince bağırsak nakli ihtiyacı öngörülmediği anlaşılmıştır. Hastamız bu kurumda ileriye dönük nakil gerekliliği yönünden takip edilmektedir."

‘İlacın Türkiye 'de temini konusunda herhangi bir sıkıntı yoktur’

"Hastamızı, Çapa Tıp Fakültesi’nde takip eden doktor tarafından bu hastalık için rutin kullanılmayan “imatinibö isimli ilacın denenmesi yönündeki tavsiye, Bilimsel Onkoloji Danışma Komisyonu tarafından uygun bulunmamıştır. İlacın Türkiye'de temini konusunda herhangi bir sıkıntı yoktur. Bahsedilen ilaca bilimsel olarak uygun bulunduğu takdirde ücretsiz şekilde ulaşılabilir."

‘İlaç ve nakil konusunda yeterli imkanlar mevcut’

"Hastamıza uygulanması gerektiği ileri sürülen ilaç ve nakil konusunda ülkemizde yeterli imkanlar mevcut olup herhangi bir ücret sorunu yoktur. Hastamızın yurt dışında tedavisi zorunlu olması durumunda, bu da ücretsiz olarak sağlanmaktadır. Ancak bilimsel olarak uygunluğu konusu, bilim adamlarının kararına bağlıdır. Ayrıca hastamızın talebi üzerine bu konuda dünyanın başka ülkelerindeki merkezlerden hastanın durumu hakkında konsültasyon talep edilecektir. Bu merkezlerden farklı bir görüş gelirse bunun gereği de yapılacaktır."

Kızılay kampanya başlattı

Öte yandan Türk Kızılayı, Refiye Yılmaz’ın tedavisinde kullanılacak 1 milyon TL’nin toplanabilmesi için yardım kampanyası başlattı.

2868 SMS Hattı: Cep telefonunuzun mesaj bölümüne girerek RY yazıp 2868’e 5 TL değerinde SMS gönderin.

Telefonla: 168 Kızılay Ücretsiz Çağrı Merkezi’ni arayarak dilediğiniz tutarda bağışta bulunabilirsiniz.

İnternetten: Türk Kızılayı’nın resmi internet sitesindeki (www.kizilay.org.tr) bağış sayfasından Refiye Yılmaz bağış seçeneğine girerek, yine açıklama kısmına "Refiye Yılmaz" yazarak, dilediğiniz tutarda bağış yapabilirsiniz.

Bankalardan: Türk Kızılayı bağış hesabı bulunan bankaların şubelerine giderek, hesap menüsündeki açıklama kısmına "Refiye Yılmaz" yazarak, dilediğiniz tutarda bağış yapabilirsiniz

Yurtdışından: İnternet sayfamızda yayınlanan IBAN numaralarına veya Almanya ’da bulunan Ziraat Bankası Türk Kızılayı hesabına, açıklama kısımna "Refiye Yılmaz" yazıp transfer yaparak, dilediğiniz tutarda bağış yapabilirsiniz. (Ziraat Bankası International AG / Kontrol No:1080000001 / BLZ:51220700 / IBAN:DE26512207001080000001 / SWIFT:TCZBDEFF)

İnternet Bankacılığı: Tüm Bankaların internet şubelerinde yer alan "Kızılay Bağış Menülerinde" genel bağış seçeneğine "Refiye Yılmaz" yazarak, dilediğiniz tutarda bağış yapabilirsiniz.

Türkiye sosyal medyadan seferber oldu

7 yıl önce başlayan ağrıları nedeniyle gittiği hastanede ’Gardner Sendromu’ hastası olduğu belirlenen, kalın bağırsağı alınan ve ince bağırsak nakli olması için 6 aylık kritik bir süresi bulunduğu belirtilen Refiye Yılmaz için Türkiye sosyal medya’dan seferber oldu.

Amerika’nın Miami kentinde gerçekleşebileceği belirtilen ve 1 milyon liraya mal olacak olan tedavi parası için pek çok mecrada yardım kampanyası başlatıldı.

Gardner Sendromu

Mezenterik desmoid tümörler, kalın bağırsakta çok sayıda poliplerle seyreden familyal adenomatozis polipozis (FAP) hastalığının hayatı tehdit eden komplikasyonlarından birisidir. Bu duruma Gardner sendromu adı da verilir ve bu durumda ’APC geninde’ mutasyon görülür. Bu tümörler çok saldırgan olup, mezenter damarlarını sarar ve hızla büyür. Patolojik sınıflamalara göre iyi huylu tümör olarak kabul edilmelerine karşın, çok hızla büyümeleri nedeniyle, kısa sürede yaşamı tehdit eder hale gelebilirler.